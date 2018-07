Die viertägigen Unterschneidheimer Festtage wären ohne einen Abend mit gekonnter Blasmusik einfach nicht vorstellbar. Und dafür hat am Samstagabend der Musikverein Unterschneidheim als Gastgeber im Rahmen seines großen Blasmusikabends mit den Gastkapellen der Virngrundmusikanten Stödtlen, des Musikvereins Frohsinn Mödingen und der Original Egertaler Blasmusik Aufhausen gesorgt, die zusammen weit über fünf Stunden lang bis weit nach Mitternacht Blasmusik vom Feinsten boten und im vollen Festzelt für beste Laune sorgten.

Die Virngrundmusikanten starteten unter der Leitung von Martin Abele mit der „Ellwanger Polka“. Sie zeigten bei ihrem rund eineinhalbstündigen Auftritt eine Vielfalt ihres guten Repertoires wie zum Beispiel auch gesanglich beim Dauerbrenner „Wir Musikanten“ oder „Harmonie“. Sie hatten extra für die Festtage den Marsch „Wir sind wir“, den Walzer „Du nur du“ sowie die „Polkafreunde“ einstudiert und natürlich durfte der obligatorische „Böhmische Traum“ nicht fehlen, bei dem die Gäste mitklatschten, ehe sie sich mit den beiden Zugaben „Bis bald auf Wiedersehen“ und der „Vogelwiese“ unter großem Beifall verabschiedeten.

Ohrwürmer von Ernst Mosch

Mit dem glänzend zu seiner Premiere in Unterschneidheim aufspielenden Musikverein Frohsinn Mödingen hatten die Gastgeber eine 30-köpfige Kapelle eingeladen, die 2015 beim Bezirksmusikfest in Marktoffingen beim „Cup der Regionen“ gegen so starke Konkurrenten wie die Musikvereine Tannhausen, Illenschwang oder Fremdingen gewonnen hatte. Unter der Leitung von Marcel Neubauer brannte er ein Feuerwerk der guten Blasmusik ab, gesanglich begleitet in den knapp zwei Stunden Spielzeit von dem Duo Marcel Neubauer und Anna-Maria Wiedemann, wie zum Beispiel im zweiten Block mit Polkas und Märschen bei dem Ernst-Mosch-Ohrwurm „Rauschende Birken“. Der „Böhmische Traum“ durfte ebenso wenig fehlen wie der „Vogelbeerbaum“ oder der Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“. Als Zugaben waren die Rosamunde-Polka oder der Marsch „Dem Land Tirol die Treue“ die richtigen Volltreffer für das begeistert mitgehende Publikum.

Treuer Gast aus Kalifornien

Es war schon nach 23 Uhr, als die Original Egertaler Blasmusik vom Musikverein Aufhausen unter der Leitung von Michael Klasche mit ihrer Art, gute Blasmusik zu machen, beim immer noch aufmerksamen Publikum Freude weckte. Eine flotte tschechische Polka oder der Walzer „Im Rosengarten“ kommen immer sehr gut an, ebenso der Hit „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“ oder die Polka „Wir sind Kinder von der Eger“. Eine besondere Ehrung mit dem „Bozener Bergsteigermarsch“ galt dem treuen Gast Thomas Parry aus San Diego in Kalifornien, und ein absolutes Sahnehäubchen gelang weit nach Mitternacht dem F-Horn-Mitglied Lisa Häußler und der Kapelle mit dem perfekt vorgetragenen Lied „Altes Fieber“ der Toten Hosen. Ein toller Beifall war der schönste Lohn für die junge Interpretin und die Egertaler Blasmusiker, die sich erst nach drei Zugaben verabschieden durften.

Bar platzt aus allen Nähten

Aber da war die Bar nebenan schon so gut besucht, dass ein Umfallen in ihr nicht möglich war und der Musikverein am Überlegen war, ob sie beim nächsten Mal räumlich noch vergrößert werden müsste. Ein Fazit nach weit über fünf Stunden sehr guter Blasmusik: Jede der drei Kapellen hat ihre Stärke und ihren eigenen Stil, aber keine hat Schwächen. Und dass alles im geräumigen Zelt gut hörbar ist, dafür sorgt seit 21 Jahren der Chef am Mischpult, Peter Göggerle, der seit drei Jahren von Adrian Nagowski unterstützt wird.