Das Jahreskonzert des Musikvereins Unterschneidheim ist auch die Premiere des neuen Dirigenten Ulrich Sachs gewesen. Er ist dem Verein schon lange verbunden, er hat dort Trompete gelernt, sein Vater war Vorsitzender. Zum Jahresabschluss präsentierten sich alle Ensembles mit einem vielfältigen Programm.

Das Konzert begann mit der 29-köpfigen Nachwuchsgruppe von Sebastian Matz. Die jungen Musiker begannen ihren Part mit „Let it snow, let it snow, let it snow“, „Wavin‘ Flag“ und „Sweet Caroline“ und rockten als Zugabe noch „Smoke on the water“ von Deep Purple.

Dann zog die Trommlergruppe von Manuel Feldmeyer zu ihrem ersten Auftritt ein, baute sich vor der Jugendkapelle auf und leitete mit ihren Trommeln nahtlos über zu dem von der Jugendkapelle gespielten Marsch „Saluto Lugano“. Deren Dirigent Gerhard Feil hatte mit Sina Hönle und Daniel Hauer zwei Moderatoren gefunden, die am Ende ihres Auftritts ein dickes Lob bekamen. Die Jugendkapelle setzte auf Rhythmus, neun ihrer Musiker klopften den Rhythmus mit Plastikbechern (Cups), bis die übrigen Musiker einsetzten. Das Stück heißt passenderweise „Cups“. Es folgte von Sebastian Matz „Don’t stop believin‘“ mit einer tollen Soloeinlage des Schlagzeugers, der dafür Riesenbeifall erhielt.

Als Zugabe gab es nicht nur eine erneute Auflage der neunköpfigen Rhythmusgruppe mit den Cups, sondern auch der zehn jungen Trommler. Die Jugendleiterinnen Laura Uhl und Alisa Sandmeyer sowie Wolfgang Bahle vom Blasmusikverband würdigten die vorzügliche Ausbildung im Verein und überreichten die Ehrennadeln für den erfolgreichen Abschluss des D1-Lehrgangs an Anna Graf, Sebastian Grimm, Jan Hieber und Sina Hönle. Tobias Grimm. Julian Hauer und Leonie Wünsch schlossen erfolgreich den D2-Lehrgang ab.

Ein Riesenprogramm hatte sich Ulrich Sachs bei seiner Premiere mit der Rieser Trachtenkapelle vorgenommen. Los ging es mit der „Fireworks Fanfare“ und dem Marsch „Abel Tasman“. Dann erweckten die Musiker „Alpine Inspirations“ und mit „Live and let die“ Erinnerungen an Bond-Filme. Bekannte Filmmelodien waren in den „Movie Milestones“ zu hören, dann wurde es still im Saal, als das Lied „Sound of Silence“ vom Duo Simon & Garfunkel erklang.

Langjährige Musikerinnen und Musiker geehrt

Geehrt wurden für 10 Jahre Musizieren Maria Bengelmann, Lena Gerstmeier, Franziska Kolb, Anika Lemmermeyer, Alisa Sandmeyer und Laura Uhl, für 20 Jahre Steffen Joas, Maria Krämer und Michaela Schmid.

Vereinssprecher Marco Hieber und der zweite Vorsitzende Andreas Thum würdigten die Arbeit der Musiker. Vorsitzender Steffen Joas dankte insbesondere Gerhard Feil, der bevor Ulrich Sachs kam, die Proben leitete. Ohne ihn wäre der Konzertabend nicht möglich gewesen. Als Dank gab es für Feil ein Präsent und für seine Frau Jutta einen Blumenstrauß.

Mit den beiden Weihnachtsliedern „We wish you a merry Christmas“ und „Auld lang syne“, in Deutschland bekannt als „Nehmt Abschied, Brüder“ wurde es weihnachtlich, bevor im Finale mit der Jugendkapelle die Superhits von Boney M. erklangen, darunter „Belfast“, „Brown girl in the ring“ und der Superhit „Rivers of Babylon“.