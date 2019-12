Die barocke Zipplinger Pfarrkirche Sankt Martin hat seit ihrer Fertigstellung im Jahre 1765 bereits vier große Renovierungen hinter sich gebracht. Seit Februar läuft die umfangreiche fünfte Innen- und Außenrenovierung, die laut Angaben des Architekten auf rund 1,60 Millionen Euro veranschlagt wird und voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen werden kann.

Vor der 2012 abgeschlossenen Sanierung des Kirchturmes wurden schon die Altäre und die Kanzel renoviert. Schon damals hatte die Kirchengemeinde beim bischöflichen Bauamt der Diözese Rottenburg-Stuttgart den Antrag auf eine komplette Innenrenovierung gestellt. Bis zum Spätherbst des Jahres 2018 war sie aber immer wieder mit dem Argument vertröstet worden, dass die Außenrenovierungen der Fassade und des Daches wichtiger seien. Anfang November 2018 erhielt die Kirchengemeinde den Bewilligungsbescheid für die Außenrenovierung des Daches und der Fassade mit der Auflage, mit dem Beginn der Arbeiten bis Mitte April 2019 zu warten, da geschützte Fledermäuse im Dachstuhl ihr Winterquartier hätten.

Spätestens am Montag, 11. Februar, wurde dieser Plan über den Haufen geworfen. Denn an diesem Tag löste sich im Innenbereich der Kirche ein rund fünf Quadratmeter großes Stück von der Decke. Glücklicherweise wurde niemand dabei verletzt. Diese Nachricht alarmierte die Verantwortlichen im bischöflichen Bauamt: Die Kirche wurde für jeden Besuch gesperrt.

Vier Tage später gab es zusammen mit dem Architekten einen Ortstermin in der Kirche. Alles ging danach recht schnell. Am Tag darauf räumten der Kirchengemeinderat Zipplingen und einige freiwillige Helfer alle Kunstgegenstände aus der Kirche. Der Innenraum der Kirche wurde eingerüstet, um weitere Schäden zu verhindern. Der Vorfall an der Decke war der Auslöser dafür, dass nun die gesamte Innensanierung der Kirche genehmigt wurde. Parallel dazu erfolgte die Einrüstung der Kirche im Außenbereich.

Schäden im Dachbereich größer als erwartet

Mit den Arbeiten am Dach wurde an der Sakristei begonnen. Dabei wurde ersichtlich, dass die Schäden im Dachbereich größer sind als erwartet, was sich auch danach an weiteren Stellen am Kirchendach bestätigte. Bevor die Holzbaufirma mit den Dacharbeiten beginnen konnte, musste der Holzboden entfernt werden, damit der Bereich zwischen den Deckenbalken und dem Dachstuhl gereinigt werden konnte. Dieser wurde bei der letzten Renovierung im Jahre 1971 mit dem Insektizid Lindan behandelt. Das betroffene Holzmaterial wurde damit zum Sondermüll. Diese Arbeiten mussten von einer Spezialfirma ausgeführt werden. Mit dieser Entfernung der alten Eindeckung musste der Traufbereich neu angepasst werden.

Bei der Renovierung des Dachstuhls wird größter Wert auf eine gute Belüftung gelegt, die über die Traufe als Zuluft über Lochbleche und als Firstentlüftung erfolgt. Im Traufbereich, wo die größten Schäden waren, mussten auch die gesamten Spenglerarbeiten wie Dachrinnen, Schneefanggitter und Blitzschutz neu vergeben werden. Die Kirche erhält überdies eine komplett neue Elektroinstallation samt Alarmanlage und elektrischer Fensterlüftung.

Auch die Orgel muss renoviert werden. Sie wurde am 27. Mai mit Hilfe ehrenamtlicher Helfer ausgebaut. Die weiteren Arbeiten übernimmt die Orgelbaufirma Steinmeier. Die Kirchengemeinde Zipplingen hofft, dass sie Ende 2020 wieder in ihrer Kirche Sankt Martin ihre Gottesdienste feiern kann.