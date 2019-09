Sie sind das prominenteste Aushängeschild des kleinen Unterschneidheimer Teilorts Nordhausen: die Goisslschnalzer. Seit 30 Jahren lässt die Brauchtumsgruppe, die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, bei Umzügen und Festen ihre Peitschen knallen. Am Samstag, 14. September, wird das Jubiläum in der Zipplinger Gemeindehalle zünftig gefeiert. Los geht es um 19 Uhr.

Ursprünglich war die Geißel, mit der es die Goisslschnalzer knallen lassen, ein klassisches bäuerliches Werkzeug, mit dem Landwirte ihre Pferde-, Kuh- oder Ochsengespanne zu Höchstleistungen anspornten. Mit dem Einzug der modernen Traktoren wurde die Geißel überflüssig. Trotzdem kommt sie heute noch zum Einsatz: Allerdings nur noch um in Festzelten und bei Umzügen Stimmung zu machen. Dazu lässt man die die Geißel, begleitet von Akkordeonklängen, rhythmisch knallen. Hört sich leicht an, ist es aber nicht. Tatsächlich braucht man fürs Goisslschnalzen viel Kraft und vor allem jede Menge Übung.

Hoher Bekanntheitsgrad

Die Nordhäuser Goisslschnalzer beherrschen die Kunst absolut perfekt. 1990 war die Gruppe dem Liederkranz Unterschneidheim beigetreten. Seit Januar 1999 sind die Goisslschnalzer ein eigener Verein, dessen Bekanntheitsgrad inzwischen von Österreich bis nach Hamburg reicht. Neben Auftritten im Ländle wie in Biberach, Karlsruhe, auf dem Cannstatter Volksfest oder beim SWR gab es weitere Auftritte in der Unterschneidheimer Partnergemeinde Krumhermersdorf sowie in Dresden oder Riesa.

Wer quasi als Botschafter des Landes Baden-Württemberg viermal bei der „Grünen Woche“ in Berlin, vor über 100 000 Zuschauern auf dem größten Weinfest in Neustadt an der Weinstraße oder beim Deutschlandtag im Oktober 1996 vor dem Brandenburger Tor in Berlin die Massen begeistern kann, muss fraglos etwas ganz Besonderes können.

Zufällig entstanden

Dabei sind Goisslschnalzer eher zufällig entstanden. Das Nordhäuser Dorffest 1989 gab den Anlass. Es war der allererste Auftritt der Nordhäuser Goisslschnalzer. Nur noch zwei der Gründungsmitglieder, die beiden Brüder Sebastian und Hans Egetemeyr, die auch im Wechsel bis 2018 den Verein leiteten, sind heute noch aktive Nordhäuser Goisslschnalzer, die inzwischen von vier Akkordeonspielern begleitet werden. Seit 2019 ist Sven Anders der Vorsitzende des Vereins und einer der acht aktiven Goisslschnalzer.