Deutsch-französischer Austausch in Unterschneidheim

Im April sind 24 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrkräfte der Partnerschule „Collège Normandie Maine“ aus Ancinnes in Unterschneidheim zu Gast gewesen. Neben dem obligatorischen Kennenlernen der deutschen Schule und des Unterrichts, war ein Besuch in Nördlingen und Ulm Teil des Programms. Darüber hinaus konnten die französischen Schülerinnen und Schüler einen Einblick ins schwäbische Brezeln-Backen in der Bäckerei Bengelmann erhalten. Auch eine Führung bei der Unterschneidheimer Firma Leitz war Teil des Programms. Ein Höhepunkt für alle Teilnehmer und auch die Familien war traditionell der gemeinsame Abend an der Sechta-Ries-Schule, bei dem unter anderem der neue Rektor Stefan Vollmer eine kurze Ansprache hielt und Gastgeschenke überreichte. In bester Stimmung klang dieser Abend aus. Den Schlusspunkt besorgte die Schülerband der Sechta-Ries-Schule, die zum Finale noch den bekannten Chanson „Les Champs- Élysées“ zum Besten gab. Die deutschen Partnerschülerinnen und -schüler werden im Gegenzug im Juni nach Ancinnes fahren, um dort in ihren Gastfamilien hoffentlich viele neue und positive Erfahrungen zu sammeln. Foto: privat