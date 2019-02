Der Kirchenchor Unterschneidheim sucht Verstärkung

Läuft man am Mittwochabend an der Alten Schule in Unterschneidheim vorbei, ist die Luft erfüllt von Chorgesang. Der Kirchenchor probt und die derzeit 19 Sänger unter der musikalischen Leitung von Dirigentin Helga Schuwerk geben sich ganz der Musica Sacra hin und singen zum Lobe Gottes. Aber der Kirchenchor Unterschneidheim unter seinen Sängersprechern Stefan Hönle und Josef Kohnle denkt weiter und sucht deshalb stets neue Sängerinnen und Sänger.

Der Chor ist ausgewogen und singt unter dem Dirigat von Helga Schuwerk und Barbara Humpf fein intoniert. Die Sänger haben Erfahrung, heben aber heraus, dass nicht nur Kirchenlieder gesungen werden, sondern dass man sich gerne auch moderner, weltlicher Literatur bedient. Vier von ihnen wurden vor Kurzem für langjährige Treue ausgezeichnet. Es sind dies Josef Deeg (50 Jahre dabei), Hans-Peter Kohnle (30 Jahre dabei), Josef Kohnle (20 Jahre dabei) und Kaspar Nagler (zehn Jahre dabei). Eine Leistung die Respekt abfordert.

Der Chor selber ist natürlich deutlich älter. „Im Jahre 1786 wurde er erstmals urkundlich erwähnt“, erzählen der erste Sängersprecher Stefan Hönle und sein Stellvertreter Josef Kohnle im Gespräch mit unserer Zeitung.

In den Büchern steht, dass an Fronleichnam des Jahres 1786 Sänger des Chors mit einem kleinen Betrag ausbezahlt wurden. Das sind jetzt weit über 200 Jahre. Für das 100-jährige Bestehen erhielt der Kirchenchor im Jahre 2003 die Palestrina-Medaille, eine Auszeichnung die vom Allgemeinen Cäcilienverband an verdiente Chöre für mindestens 100 Jahre Wirken verliehen wird.

Gesungen wird zu vielen Anlässen

Der Kirchenchor singt bei allen kirchlichen Anlässen wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten aber auch bei Ständchen und sonstigen Feiern. 13 Auftritte kommen so im Jahr zusammen. Aber auch bei Beerdigungen, Ständchen und sonstigen Feiern ist der Chor gefordert. Wichtigstes Konzert in der jüngeren Vergangenheit war im Jahre 2006 zum 220-jährigen Bestehen die Kantate von Franz Bühler mit Orchesterbegleitung in der Sankt-Peter-und-Paul-Kirche in Unterschneidheim.

Überhaupt bedient man sich gerne der Literatur des bekannten Unterschneidheimer Komponisten (*1760 + 1823). Damals waren rund 80 Sängerinnen und Sänger beim Konzert dabei, dirigiert von Maximilian Fischer.

Seit dem Jahr 2017 gibt es auch einen gemischten Kirchenchor, dem insgesamt 17 Frauen und sechs Männer angehören. Der Chor probt einmal die Woche, ebenfalls im alten Schulhaus. Beide Chöre haben sich viel vorgenommen. So arbeitet der Männer-Kirchenchor auf eine Messe von Willy Giesen hin, die mit Bläsern unterstützt wird. Diese wird an Ostern in der Turn- und Festhalle Unterschneidheim aufgeführt. Der gemischte Chor ist derzeit in Vorbereitung mit Liedern auf den Karfreitag, die ebenfalls in der Turn- und Festhalle zu Gehör kommen.

Trotz aller Vorbereitungen auf Konzerte oder dergleichen bleibt den Mitgliedern Zeit für die „Nachsingstunde“. „Da wird sehr viel gelacht. Wir sind ein eingeschworener Haufen, die Kameradschaft ist uns wichtig“, sagen die Sängersprecher Stefan Hönle und Josef Kohnle. Gepflegt wird die Gemeinschaft unter anderem bei gemeinsamen Ausflüge und Grillabenden.

Vorsingen muss in Unterschneidheim niemand

„Wir sind immer froh, wenn wir neue Sängerinnen und Sänger für unsere Chöre gewinnen. Und dabei muss keiner Angst haben. Wenn er nicht weiß, welche Stimmlage, also Tenor oder eher Bass, für ihn am besten ist, hilft die Dirigentin und teilt ein. Vorsingen, um aufgenommen zu werden, gibt es beim Kirchenchor nicht.

Gerne gesehen sind auch jüngere Sänger, die das Durchschnittsalter von derzeit 65 Jahren senken würden. Wer Interesse hat kann einfach Mittwochabends um 19.30 Uhr in die alte Schule (erster Stock) kommen.