Von Schwäbische Zeitung

Das hätte er vermutlich besser nicht getan: Weil ein Vater am Mittwoch betrunken mit dem Auto zur Unfallstelle seines Sohnes auf der B28 bei Blaubeuren gefahren ist, erwartet den 56-Jährigen nun eine Strafanzeige.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war ein Fahranfänger gegen 19.45 Uhr auf der B28 von Blaubeuren auf die Alb unterwegs. Unterwegs kam der junge Mann erst gegen den Bordstein, dann in die Leitplanke. Sein Auto blieb kaputt an der Blaubeurer Steige stehen.