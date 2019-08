Von Rudi Heilig

Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls in zwei Fällen hat sich ein 61-jähriger Mann aus dem Kreis Sigmaringen in einer Berufungsverhandlung am Dienstag vor dem Landgericht Ravensburg verantworten müssen. Bereits Ende November verurteilte ihn das Amtsgericht Ravensburg zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten.

Wegen knapp zwei Dutzend Vorstrafen konnte damals diese Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Gegen dieses Urteil legte der Verteidiger Berufung ein.