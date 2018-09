Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Am Montag war die Suche nach dem in der Labrador See vermissten Sänger Daniel Küblböck eingestellt worden. Der Sänger, der auf einer Reise an Bord eines Aida-Schiffes war, hat sich wohl das Leben genommen, eine Suizidabsicht gilt als wahrscheinlich.

Jetzt hat sich der TV-Satiriker Oliver Kalkofe ebenfalls zu Wort gemeldet: Küblböcks Suizid stimme ihn „unendlich traurig“, und wenn er „die unglaublich vielen dummen, abartigen und emotionslosen Witze lese“, werde er wütend.