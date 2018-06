Sie sind echte Multitalente, die Schüler der Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim (SRS). Einen Beleg dafür, lieferten sie beim Hauskonzert ihrer Schule am vergangenen Freitag in der Sporthalle. Schüler aller Altersstufen boten hier in 90 Minuten sowohl in sportlicher, musikalischer als auch künstlerischer Hinsicht grandiose Leistungen.

Eröffnet wurde die Veranstaltung musikalisch. Die Bläsergruppe der Schule, geleitet vom Zehntklässler Tobias Träger, legte flott los – mit dem Egerländer Fuhrmannsmarsch. Danach folgten der „Crans Montana“-Marsch und die Polka „Wir Musikanten“, fantastisch begleitet durch die Sängerin Hanna Schneider. Das begeisterte Publikum in der Halle hatte da bereits Betriebstemperatur erreicht. Nach den Grußworten der geschäftsführenden Schulleiterin, Ursula Roschitsch, und Ortsvorsteher Stefan Hönle, folgte der große Auftritt der zehn Mädels und der 13 Jungen der R 5a, die in wochenlanger Arbeit im Rahmen eines Klassenprojektes das Mini-Musical „Das Fußballwunder“ einstudiert hatten.

In diesem Stück aus der Feder von Knut Dembowski stehen sich die Buben (roter Dress) und die Mädchen (schwarz-weißer Dress) zunächst unversöhnlich gegenüber. Es folgen einige Rededuelle, in denen die Buben schnell merken, dass die Mädchen auch etwas vom Fußball verstehen. Und nicht nur das. Sie können sogar ganz gut kicken. Am Ende finden Jungs und Mädchen zu einem gemeinsamen Team zusammen. Gemeinsam werden natürlich die Lieder vorgetragen.

Tim Jaumann glänzt als Rapper

Die Schüler der R 5a setzten das Musical gelungen um. Großen Beifall erhielt nicht nur Tim Jaumann für eine fantastisch vorgetragene Rap-Einlage, sondern alle Buben und Mädels als sie Banner „Bestes Team“ hochhielten.

Das nach der Pause folgende, von 18 Schülern der Klasse R 6b einstudierte Klassenprojekt „Pezzi Drumming“, ein rhythmisches Schlagen mit zwei Trommelstecken auf Pezzibällen nach der Musik des „Can Can“ von Jacques Offenbach, wurde von den Besuchern in der Halle dann ebenso mit Riesenbeifall belohnt wie danach der von den Mädchen der R 10a gezeigte Tanz nach der Melodie von „Can’t stop the feeling“ von Justin Timberlake. Für diese Einlage gab es sogar ein ausdrückliches Lob von Schulleiterin Ursula Roschitsch, die darauf hinwies, dass die Mädchen trotz ihrer unmittelbar bevorstehenden Prüfung zur Mittleren Reife bei dem Hauskonzert mit so viel Herzblut und Engagement mitwirkten.

Unter der musikalischen Leitung von Oliver Einsiedler startete anschließend die elfköpfige SRS-Schülerband mit dem furiosen Stück „Castle of glass“ von Linkin Park; es folgte der von dem Sänger-Trio Tim Lechner, Sarah Schiele und Hanna Schneider einfühlsam vorgetragene Welthit „The Rose“ von Bette Midler.

Szenenapplaus gab es danach für das musikalische Talent Tobias Träger bei seinem Schlagzeugsolo beim Stück „4 Chord Song“, einem Medley, bei dem auch das stimmungsvolle Lied „Take Me Home, Country Roads“ von John Denver dabei war.

Nahtlos ging es über zum Finale, das die SRS-Bläsergruppe unter anderem mit „Lord of the dance“ bestritt. Das Publikum war begeistert, eine Zugabe wurde gefordert. Für Tobias Träger und sein Bläserteam kein Problem, denn der „Böhmische Traum“ gehört für die jungen Nachwuchsmusiker bereits zum Standard.

Kunst imEingangsbereich

Ursula Roschitsch dankte abschließend allen Beteiligten für die großartige Vorstellung, die noch abgerundet wurde durch eine kleine Kunstausstellung im Eingangsbereich der Sporthalle, wo sich der Fachbereich Kunst mit anspruchsvollen Arbeiten präsentierte.