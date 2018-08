Die üblichen und bekannten Getreidearten wie Weizen, Roggen, Winter- und Sommergerste sowie Hafer sind alle bereits abgeerntet und die Maisernte, zum Teil eine Noternte infolge der langen Trockenheit, ist zurzeit in vollem Gange. Aber in Hundslohe, einem Teilort der Gemeinde Walxheim, steht noch zwischen zwei landwirtschaftlichen Betrieben ein Feld mit einer Frucht, die von Weitem aufgrund ihrer Blattform aussieht wie Mais. Doch es ist Hirse.

Der Anbau von Hirse ist im Ostalbkreis weithin unbekannt und der gleiche Landwirt, der in Hundslohe in diesem Jahr die Hirse pflanzte, hatte schon im Vorjahr eine noch größere Fläche südlich des Walxheimer Schützenhauses mit Hirse angebaut und offensichtlich gute Erfahrung mit diesem ältesten Getreide der Menschheit gesammelt, das in Deutschland bei den beiden ältesten Funden in der Nähe von Leipzig schon vor mehr als 5000 Jahren vor Christus nachweisbar war. Bis ins Mittelalter war die Hirse das wichtigste Getreide und Nahrungsmittel in Europa, bis es nach der Entdeckung Amerikas durch die Einfuhr der Kartoffel sowie Mais abgelöst wurde.