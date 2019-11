Das renommierte Kammermusik-Ensemble Classic Brass hat am vergangenen Samstag in Walxheim das Publikum in der voll besetzten Sankt-Erhardt-Kirche begeistert.

Mitte Oktober hatten die fünf Musiker von Classic Brass noch im Kulturpalast Dresden gespielt, jetzt gaben sie sich im kleinen Walxheim die Ehre. Anlass war das 60. Jubiläum des Walxheimer Posaunenchors.

Pfarrer Johannes Kolb freute sich über die hochkarätigen musikalischen Gäste, die in Walxheim ihr neuestes Programm „Amazing Moments“ vorstellten. Ein Programm, das mit Musik von den Altmeistern Händel und Bach über Opernklassiker von Rossini und Bizet bis zu modernem Musikgut eine riesige Bandbreite der musikalischen Stile aufzeigte und allen fünf Solisten die Chance bot, ihr fantastisches Können zu zeigen.

Schon der standesgemäße Einmarsch der fünf Bläser Roland Krem (Tuba), Szabolcs Horváth (Posaune), Christian Fath (Horn), Zoltán Nagy (Trompete) und Jürgen Gröblehner (Trompete und Ensemblegründer) mit dem Rondeau von Jean Joseph Mouret durch die Reihen der Gäste war imposant. Und hochklassig ging es weiter: Die Musiker überzeugten beim glorreichen Halleluja aus dem „Messias“ von Georg Friedrich Händel genau so wie bei dem feinfühligen Lied „Schafe können sicher weiden, wo ein guter Hirte weilt“ von Johann Sebastian Bach.

Bei den Variationen zum Thema „Karneval von Venedig“ von Jean Baptiste Arban zeigte Zoltán Nagy als erster Solist, was man mit einer Trompete anstellen kann. Der Hornist Christian Fath stellte danach seine eigene Komposition „Valse mélodique“ vor, in der eine Tonfolge von verschiedenen Instrumenten aufgenommen wird. Ein Riesenbeifall war ihm sicher.

„Einfach Weltklasse“

Der Beifall sollte wenig später aber noch zu einem Orkan anschwellen – nach dem fantastischen Auftritt des Weltklasse-Tubisten Roland Krem, der mit seinem Solo „Largo al Factotum“ das Publikum sprichwörtlich von den Stühlen riss. Für den 78-jährigen Walxheimer Gerhard Rößle, der seit 60 Jahren in seinem mitbegründeten Posaunenchor die Tuba bläst, war dieser Roland Krem „einfach Weltklasse, „nicht zu toppen“ und nachher im benachbarten Dorfhaus noch lange Gesprächsthema.

Aber nicht nur Krem glänzte. Auch der Rest des Ensembles bewies Weltklasse. Klassiker wie „O sole mio“, „Habanera“ oder auch der Welthit „Torna a Surriento“ von Ernesto de Curtis begeisterten die Walxheimer restlos. Der Posaunist Szabolcs Horváth wurde nach dem Vortrag des Rossini-Glanzstücks „La Danza“ regelrecht umjubelt. Traumhaft schön danach auch das Medley „LiedGUT –wonderful“ aus acht deutschen Volksliedern, traditionell arrangiert von Christian Fath. Mit dem Stück „Ich hol vom Himmel dir die Sterne“ wurde das offizielle Programm beendet. Die Walxheimer erklatschten sich danach mit lang anhaltenden stehenden Ovationen noch immerhin zwei Zugaben. Nach „Amazing Grace“ und dem Abendlied „Guten Abend, gut‘ Nacht“ war dann aber wirklich Schluss – leider.