CDU-Sommerwanderung vom 24. bis 26. August

Bereits zum 13. Mal laden die Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack zur CDU-Sommerwanderung ein. In diesem Jahr stehen die abwechslungsreichen Touren unter dem Motto „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“.

Am Dienstag, 24. August, wird rund um Unterschneidheim gewandert. Um 9 Uhr wird am Freizeitweiher gestartet. Über den Römerweg geht es nach Sechtenhausen zum Dorfhaus „Alte Schule“ zum Weißwurstfrühstück. Forstrevierleiter Peter Müller führt anschließend entlang des Gemeindewaldes bevor es in Zöbingen eine Kaffeerast beim FSV Zöbingen gibt. Ab 17 Uhr sind alle zum Ausklang an die Hütte am Weiher eingeladen.

Am Mittwoch, 25. August, startet und endet die Wanderung beim Vereinsheim der Gartenfreunde Fachsenfeld. Ab 9 Uhr startet wird entlang des renaturierten Kochers zur Besichtigung der neuen Feuerwache in Abtsgmünd gewandert. Unterwegs gibt es Informationen zum nachhaltigen Fischfang. Nach der Mittagsrast beim Schwäbischen Albverein am Laubachstausee geht es wieder zurück nach Fachsenfeld. Dort kann das neue Gemeindezentrum besichtigt werden, bevor die Gartenfreunde im Vereinsheim zur Grill-Hocketse einladen. Den Abschluss macht eine Schnaps- und Likörprobe der Brennerei Roder.

Am Donnerstag, 26. August, treffen sich die Wanderer am Rathausplatz in Westhausen. Als erstes steht die Besichtigung der Biogasanlage von Stefan Elser auf dem Programm. Über Westerhofen und Weidach geht es nach Reichenbach zur Kaffeerast in die Dorfschenke „Traube“. Heimatkundler Norbert Janik berichtet anschließend bei der APEX Tool Group von der bewegenden Geschichte des Standorts. Zur Abschlusshocketse geht es zum Gasthof Sonne.

Das detaillierte Programm gibt es unter cdu-ostalb.de. Anmeldungen sind per Mail unter info@cdu-ostalb.de erwünscht. Übrigens: Auch Nichtwanderer sind zu den Rasten eingeladen.