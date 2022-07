Bürgermeister Johannes Joas ehrt die besten Schülerinnen und Schüler

Jüngst ist es soweit gewesen: Die Abschluss-Schüler der Sechta-Ries-Schule wurden in separaten Veranstaltungen gefeiert und verabschiedet. Die vier Abschlussklassen wurden nacheinander in der Turn- und Festhalle Unterschneidheim gefeiert.

Junge Menschen in festlicher Kleidung betraten mit ihren Eltern und Familienangehörigen ein letztes Mal offiziell die Sechta-Ries-Schule. 57 Schülerinnen und Schüler der Realschule und 18 Absolventinnen und Absolventen der Werkrealschule ließen sich feiern. Insgesamt 75 Prüflinge der Real- und Werkrealschule konnten das lang ersehnte Abschlusszeugnis in Händen halten.

Für die musikalische Umrahmung sorgten Schülerinnen und Schüler der Sechta-Ries-Schule, unter Leitung von Frau Ruth Schmid, Sarita Feil, R8c (Gesang), Magdalena Joas, R9a (Gesang), Christian Hilt, R9b (Schlagzeug), Luca Bauer, R5c (E-Gitarre), Ruth Schmid (Bass/Klavier). Sebastian Grimm und Tim Jaumann hatten Ton und Technik im Griff und Schülerinnen der Klassen 9 versorgten die Gäste lächelnd mit kühlem Mineralwasser.

Rektor Stefan Vollmer begrüßte in seiner kurzen Ansprache zunächst die Eltern und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit über die Jahre hinweg. Besonderer Dank galt dabei den Elternvertretern und dem Vorsitzenden Herrn Andreas Regele. Nach dem Dank an das engagierte Lehrerkollegium wendete sich der Schulleiter den Hauptpersonen zu. Den Schülerinnen und Schüler gratulierte er zum Schulabschluss und dem bisher Geleisteten, bevor er sie dann aufforderte, den nun beginnenden Lebens- und Bildungsabschnitt mutig und neugierig zu gestalten. Er forderte sie auf sich aktiv in Gesellschaft einzubringen und Unrecht nicht gleichgültig hinzunehmen.

Der Vorsitzende des Elternbeirats der Schule, Andreas Regele, wünschte in seiner Ansprache den Jugendlichen alles erdenklich Gute und unterstrich die Wichtigkeit und die Bedeutung dieses Tages. Höhepunkt der Festreden war die Ansprache vom Bürgermeisters der Gemeinde, Johannes Joas. Joas, der an allen vier Feiern teilnahm, gratulierte den Schülerinnen und Schüler zu ihren Abschlüssen und ermutigte sie mit Zuversicht in die Zukunft zu gehen. Er führte die Tradition fort und überreichte einige Sonderpreise der Gemeinde und der Bildungspartner der Sechta-Ries-Schule. Auf der Bühne wurden die Abschlusszeugnisse durch die Klassenlehrer und den Schulleiter feierlich übergeben.

Aufgrund hervorragender Leistungen konnten zusätzlich folgende Sonderpreise der Gemeinde, des Partnerschaftsvereins und der Firma Leitz überreicht werden: Leonie Schnele (Sprachenpreis Französisch), Vanessa Schneider (Sprachenpreis Französisch/Partnerschaftsverein), Johannes Aumann (Sprachenpreis Deutsch), Luca Eileen Mack (Sprachenpreis Englisch), Vanessa Lunz (Mathematikpreis) und Xenia Lemmermeyer (Preis der Naturwissenschaften).

Für die Werkrealschule erhielten folgende Schülerinnen und Schüler Preise: Angelina Gloning (Sprachenpreis Deutsch), Dayron Leal Knaub (Sprachenpreis Englisch), Tim Schott (Mathematikpreis) und Jonathan Bäuerle (Preis der Naturwissenschaften).

Den Sonderpreis für Soziales Engagement erhielten aus den Händen der Vertrauenslehrer der Schule Marie Geywitz, (R10a) und Laura Bauer (W9a).

Die diesjährigen SMV-Dankpreise wurden an folgende Schüler überreicht: Samira Raaf (R10a), Sandro Gloning (R10a), Lennart Schenk (R10b), Lea Frankenreiter (R10dif), Michael Karl (W9a).

Xenia Lemmermeyer (1,4) und Verena Schroeter (1,4) durften sich zusätzlich noch darüber freuen, dass sie in der Realschule die Schulbesten waren. Schulbester in der Werkrealschule war Jonathan Bäuerle (1,9).

Insgesamt konnten an der Realschule elf Preise und 13 Belobigungen vergeben werden. Die Realschulprüfung wurde mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,4 abgeschlossen.

R10a: Ian Bohmwetsch; Julius Botschek (P); Louis Feil; Jan Ganzenmüller; Marie Geywitz (P); Sandro Gloning; Lukas Göggerle (B); Felix Hofecker; Julian Jaumann; Marvin Jurek; Niko Konle; Silas Lang; Luca Eileen Mack (P); Nico Maier; Kaltrina Meholli; Felix Merz; Samira Raaf (B); Tim Schmidt; Daniel Schoch (B); David Skuta; Annnalie Stark (B) und Simon Vaas

R10b: Johannes Aumann (B); Jakob Handschuh; Daniel Hauer; Tim Josef Helmschrott; Andreas Kautz; Hannah Konle; Angelina Kuss; Tizian Lipp; Felix Löffler; Dalma Molnar (B); Annika Münder; Nadja Niedergesäß (B); Luisa Pfanz (B); Vanessa Recke; Peter Rößle; Lennart Schenk (B); Anastasia Schinkarjuk; Leonie Spiegel; Julia Uhl (P); Marco Walter und Amelie Ziegelmeier (B)

R10dif: Lea Frankenreiter; Fabian Jaumann (B); Xenia Lemmermeyer (P); Vanessa Lunz (P); Johannes Mayer (B); Nele Peter (B); Marc Sandmeyer (P); Verena Schaible; Tobias Schimmele; Vanessa Schneider (P); Leonie Schnele (P); Verena Schroeter (P) und Magnus Uhl (P).

An der Werkrealschule wurden bei einem Gesamtdurchschnitt von 2,8 ein Preis und eine Belobigung verteilt.

W9a: Annika Baier; Laura Bauer; Jonathan Bäuerle (P); Alicia Friedrich; Angelina Gloning; Max Grosser; Benedikt Joas; Philipp Jurek; Michael Karl (B); Dayron Leal Knaub; Jonas Luncz; Mike-Leon Reich; Hannah Rieger; Tim Schott; Valentin Schupp; Hannes Schwärzler; Angelina Uhl und Lea Volk.