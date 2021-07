Bürger vergraben Teebeutel für die Forschung

Kein Witz: Der Unterschneidheimer Andreas Dünnebeil erforscht den Boden in seinem Garten in der Einsteinstraße mithilfe von Teebeuteln. Und er ist nicht der Einzige. Tausende Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich ab sofort an der „Expedition Erdreich“, dem ersten bundesweiten Bürgerforschungsprojekt zur Bodenforschung.

Die Bürgerforschenden aus allen Bundesländern sowie mehr als 300 Schulen nehmen an der „Expedition Erdreich“ teil. Sie erforschen dabei den Bodenzustand an bis zu 9000 Standorten mithilfe von genormten Teebeuteln, die ab jetzt für jeweils drei Monate, also bis September, im Boden vergraben werden. Die dabei gewonnenen Daten fließen in nationale und internationale Forschungsprojekte zur nachhaltigen Bodennutzung ein. Ein Teil der Ergebnisse wird zudem für die Klimamodellierung genutzt. Es ist das erste derart umfassende Bürgerforschungsprojekt in der Bodenforschung in Deutschland.

Die Aktion findet im „Wissenschaftsjahr 2020|21 – Bioökonomie“, einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und von Wissenschaft im Dialog (WiD), statt. Wissenschaftlich begleitet wird die „Expedition Erdreich“ vom BonaRes-Zentrum für Bodenforschung und vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.

„Auf die Aktion aufmerksam wurde ich durch eine Anzeige in der Zeitschrift „kraut & rüben“, erzählt Dünnebeil am Eingrabetag. „Da ich hier auf Nachfrage kein Aktions-Kit mehr bekommen habe, habe ich mich direkt bei der ,Expedition Erdreich’ um eines beworben und im Nachgang auch noch eines bekommen.“ Der Unterschneidheimer findet es gut, wenn er durch diese Aktion einen kleinen Beitrag zur Bodenforschung beitragen kann. „Unsere Erde gibt es nur einmal, und ich glaube, ein Großteil der Menschen weltweit weiß gar nicht, was da unter unseren Füßen abgeht“, so Dünnebeil.

Die Gesundheit der Böden gehe alle etwas an, „denn unsere Böden sind unsere Lebensgrundlage“, erklärt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek in einer Stellungnahme. „Sie spielen eine entscheidende Rolle für die Sicherung unserer Nahrungsmittelproduktion, die Artenvielfalt oder den Klimaschutz.“ Mit dem Wandel hin zu einer biobasierten Wirtschaft, der Bioökonomie, würden gesunde und fruchtbare Böden immer wichtiger. „Es ist entscheidend, dass wir alle verstehen, wie wir sie schützen und nachhaltig nutzen können. Dabei hilft die ‚Expedition Erdreich‘“, so die Ministerin.

Das Herzstück der Aktion ist die sogenannte Tea-Bag-Index-Methode, ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren, mit dem bestimmt werden kann, wie schnell Bodenorganismen Pflanzenreste abbauen (Zersetzungsrate). Dazu wird pflanzliches Material, hier Grün- und Rooibos-Tee, gewogen, drei Monate lang im Boden vergraben, dort zersetzt und nach dem Ausgraben erneut gewogen. Aus dem Gewichtsunterschied zwischen Start- und Endgewicht der Teebeutel lässt sich der Tea-Bag-Index (TBI) berechnen.

Die „Expedition Erdreich“ nutzt den TBI als Indikator für die biologische Aktivität im Boden. Da die Zersetzungsrate von zahlreichen Bodeneigenschaften abhängt, werden neben dem TBI unter anderem auch der pH-Wert und die Bodenart untersucht. Die Teilnehmenden können ihre Ergebnisse später mit denen anderer Aktionsteilnehmender auf einer Deutschlandkarte vergleichen.

„In unserem Garten ist der erste Standort im Obst- und Gemüsebeet sonnig und der zweite im Rasen halbschattig“, erzählt Dünnebeil. „Ich habe diese Standorte ausgewählt, da die Erde im Beet bearbeitet wurde und der Rasen seit 1993 in keiner Weise bearbeitet wurde. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.“

Das ist auch Professor Dr. Hans-Jörg Vogel. Der Leiter des Departments für Bodensystemforschung am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und Koordinator des BonaRes-Zentrums für Bodenforschung begleitet die Aktion mit seinem Team. „Bei ‚Expedition Erdreich‘ wird die biologische Aktivität in Böden durch eine relativ einfache Messung erfasst und das für eine außergewöhnliche Vielfalt verschiedener Standorte“, erklärt er. „Durch diese Aktion bringen wir eine ganze Menge Menschen näher an das faszinierende System Boden und bekommen dabei aus den zahlreichen ‚lokalen‘ Einblicken einen guten Überblick über den Zustand der Böden in Deutschland. Ich bin gespannt, inwiefern sich unsere Vorstellungen über den Zusammenhang zwischen Bodeneigenschaften, Bodennutzung und biologischer Aktivität bestätigen werden. Damit bekommt die Bodenfunktionsbewertung sowie die Modellierung von Bodenprozessen eine weitere, wertvolle Grundlage.“

Zahlreiche Informationen unterstützen die Bürgerforschenden auf der Webseite expedition-erdreich. de bei der Auswertung der Daten. Ein Aktionsheft bietet Aufgaben rund um das Thema Boden. Für Gruppenleitungen und Lehrkräfte gibt es außerdem Lehr- und Arbeitsmaterial, das zentrale Bodenthemen vertieft und auch unabhängig von der Aktion eingesetzt werden kann.