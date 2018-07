Thilo Kleisz aus Unterschneidheim ist Fleischsommelier. So wie sich Weinsommeliers besonders gut mit Wein auskennen, kennt er sich mit Fleisch aus. Dazu hat er bei der bayerischen Fleischerschule in Landshut eine Fortbildung gemacht.

Kleisz weiß, wie trendige Flank- oder Tenderloin-Steaks geschnitten und edles Rindfleisch mit Ageing-Methoden wie „Dry Aged“ oder „Whisky Aged“ veredelt werden, wie Wild zerlegt oder der perfekte Garpunkt auf dem Grill erreicht wird. Auch mit Ethik in der Tierhaltung und neuesten Verbraucherschutzrichtlinien kennt er sich aus als Fleischsommelier.

Der 45-Jährige hat 1995 die Meisterprüfung und 2002 den Betriebswirt des Handwerks ebenfalls in Landshut gemacht und wurde mit dem Meisterpreis der Bayrischen Staatsregierung ausgezeichnet. 2012 hat Thilo Kleisz die elterliche Metzgerei übernommen.

Im Kurs zum Fleischsommelier befand sich Kleisz in exklusiver Gesellschaft: Das neuntägige Intensivtraining für Gehirnzellen und Geschmacksnerven war auf 20 Teilnehmer beschränkt und lockte berufserfahrene Metzgermeister und Verkaufsleiter an, aber auch Köche und andere Praktiker im Fleischereibereich. Vier Frauen und 16 Männer im Alter von 22 bis 57 Jahren nahmen teils lange Wege auf sich – sie kamen aus Bayern und Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und sogar aus Österreich und Luxemburg an die Isar. An der 1928 gegründeten Bildungseinrichtung hörten sie Vorträge, nahmen an Workshops und Exkursionen unter Leitung internationaler Fleischexperten teil, befassten sich mit Produktion und Marketing und verkosteten rare Fleischsorten wie die der Wagyu-Rinder aus Japan. Als „absolute Experten des edlen Rohstoffs Fleisch“ von der Erzeugung bis zur Vermarktung und perfekte Kundenberater würdigte Konrad Treitinger, Vizepräsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, die Absolventen bei der Abschlussfeier. Schulgeschäftsführerin Barbara Zinkl hob hervor, dass der französische Ausdruck „Sommelier" (zu Deutsch Mundschenk) auf hohe Beratungskompetenz verweise. Damit könnten Fachgeschäfte und Handwerk punkten. Nach der Übergabe ihrer Zertifikate überraschten die Absolventen Schulverantwortliche und Dozenten mit einem originellen Abschiedsgeschenk – der Patenschaft für ein Schwein, das auf dem Hof eines Kursteilnehmers in Oberbayern heranwächst.