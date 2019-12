Unterschneidheim / Wallerstein-Birkhausen (ij) - Blumen Gloning unterstützt Steffi Deubler mit 1760 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös der Adventsausstellung. Ein Team aus fleißigen Helfern hatte die Besucher mit Grillwürstchen, Glühwein und Küchle bewirtet. Mit einem Dank an alle Helfer überreichten Margit Gloning und ihr Team den Spendenscheck an Steffi Deubler in Birkhausen. Sie erlitt vor zwei Jahren eine Hirnblutung und kann seitdem nicht mehr sprechen oder selbstständig essen. Ihre Familie und ihr Freund möchten sie einen Therapieraum einrichten, wofür das Geld verwendet werden soll. Margit Gloning war es wichtig, dass das Geld in der Region bleibt und zu 100 Prozent ankommt. Foto: Blumen Gloning