Blumen Gloning spendet 2260 Euroan die Solidargemeinschaft Mehrwert

Das Unterschneidheimer Blumenfachgeschäft Gloning hat 2260 Euro an die örtliche Solidargemeinschaft Mehrwert gespendet. Das Geld war am dritten November-Wochenende zusammengekommen, als das Team von Blumen Gloning zum weihnachtlichen Zauber eingeladen hatte. Die heimelige Veranstaltung im weihnachtlich dekorierten Innenhof des Ladens sowie in den Geschäftsräumen zog ein großes Publikum an. Dementsprechend groß fiel am Ende der Erlös aus, der jetzt an die Solidargemeinschaft Mehrwert geht. Man lege Wert darauf, dass das gespendete Geld in der Region bleibt und zu 100 Prozent an der richtigen Adresse ankommt, wurde bei der Spendenübergabe vom Team von Blumen Gloning betont.

Die Aufgabe der Unterschneidheimer Solidargemeinschaft besteht in der Unterstützung von Kranken und Pflegebedürftigen, Familien und Kindern über den Rahmen staatlich finanzierter Hilfe hinaus – etwa durch pastorale, pflegebegleitende und pflegeergänzende Betreuungsangebote und Hilfestellungen im Alltag. Ein wichtiger Bereich der Arbeit der Solidargemeinschaft ist unter anderem der Fahrdienst für Menschen in Unterschneidheim, die gesundheitlich nicht mehr mobil sind. Aufgrund der hohen Nachfrage soll dieser Bereich mit einem behindertengerechten Kleinbus sowie mit Elektrorollstühlen ausgebaut werden.