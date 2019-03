Berliner Autorin bringt Schülern ihr Werk ganz nah

Die Berliner Autorin Anja Tuckermann ist zu Gast an der Sechta-Ries-Schule gewesen. Unter dem Motto „Erzählen, was hinter der Erzählung steckt“ gab sie Einblicke in den Entstehungsprozess ihres Werkes „Mano – der Junge, der nicht wusste, wo er war“.

Das Buch ist in diesem Jahr die Lektüre der Realschulabschlussklassen. Darin geht es um die Zeit des Zweiten Weltkrieges und die Verbrechen an der Menschheit, in diesem Fall an einem Sinti-Jungen“ namens Mano. Ein Jahr lang haben sich die Schülerinnen und Schüler mit der Geschichte von Mano auseinandergesetzt. Nicht immer fiel ihnen dies leicht, da es sich um einen dokumentarisch-biografischen Roman handelt und das Beschriebene tatsächlich passiert ist.

Den Höhepunkt der Auseinandersetzung mit der Lektüre stellte nun, kurz vor den Abschlussprüfungen, der Besuch der Autorin dar. Anja Tuckermann reiste extra aus Berlin an und nahm sich zwei Stunden Zeit, um Fragen der Schülerinnen und Schüler zu beantworten und natürlich auch Bücher zu signieren.

Im voll besetzten Foyer der Festhalle Unterschneidheim lag Anspannung in der Luft. Die Stimme der Autorin, ihre direkte Sprache und ihre Sätze, die das Unaussprechliche der Naziherrschaft in die Gegenwart transportierten, führten zu einer beklemmenden Atmosphäre des Zuhörens und Nachempfindens. Anja Tuckermann gelang es, die knapp 90 Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrganges zu fesseln.

In der sich anschließenden offenen Diskussionsrunde nutzten die Zehntklässler die Möglichkeit der Autorin eigene Fragen zu stellen. Tuckermanns neuestes Buch „Todesursache: Flucht“ war ebenfalls von Interesse und zeigte den Jugendlichen, dass es auch in der Gegenwart Themen gibt, denen man literarisch begegnen kann.

Das Fazit des Nachmittages gab dann eine nachdenkliche Anna-Marie am Ende der Veranstaltung: „Jetzt lese ich das Buch noch einmal, habe dann dabei ihre Stimme im Kopf und weiß, warum sie es so geschrieben hat.“