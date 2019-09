Bein eines 18-Jährigen wird zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

Schwer verletzt worden ist ein Fußgänger bei einem Unfall am Freitag. Er wurde von einem Auto erfasst, das ein Betrunkener gefahren hat.

Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Geislinger Straße von der Ortsmitte Zipplingen kommend in Richtung Geislingen. Noch in Zipplingen hielt der 18-Jährige am Fahrbahnrand an, um seinen 18-jährigen Beifahrer aussteigen zu lassen. Dieser ging hinter das Auto, um dort seinen Rucksack aus dem Kofferraum zu nehmen.

Ein in gleicher Richtung fahrender 26-jähriger Autofahrer übersah offenbar die Situation und fuhr auf den haltenden Wagen auf. Hierbei wurde ein Bein des Fußgängers zwischen den Fahrzeugen eingequetscht und sehr schwer verletzt. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Da der 26-jährige Autofahrer betrunken war, wurde ihm Blut abgenommen und sein Führerschein wurde eingezogen.