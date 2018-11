Rund 25 000 Euro Sachschaden sind bei einem Auffahrunfall am Samstagvormittag in Unterschneidheim entstanden. Gegen 10.45 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes die Hauptstraße und bremste ab, um in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Ein hinter ihm folgender, 22-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.