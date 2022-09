Auch Regen stört nicht den Spaß am Minigolf

Wie in jedem Jahr hatte der MGC Unterschneidheim auch im Rahmen des diesjährigen Ferienprogramms wieder Grundschulkinder (Jahrgänge 2011 und jünger) zu einem im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde eingeladen. Der großen Nachfrage konnte der Minigolfclub nur gerecht werden, weil er insgesamt drei Termine angeboten hatte, heißt es in der Pressemitteilung.

Zum ersten Termin für die Grundschulkinder hatten sich 30 Kinder angemeldet. Schon zwei Tage zuvor hatte sich angedeutet, dass das Wetter sehr unsicher war. Der Veranstalter hätte die Veranstaltung daher am liebsten auf einen neuen Termin verlegt. Wegen zahlreicher anderer Angebote in der restlichen Ferienzeit war das aber nicht möglich, sodass die zuerst gemeldeten Kinder wegen des Wetters hätten wieder heimgeschickt werden müssen. Eine kurze Regenpause wurde genutzt, um die Veranstaltung zu starten. Der Wettbewerb wurde um fünf auf 13 Bahnen verkürzt.

Nachdem die Regenpause sehr kurz war, musste schon nach einem Drittel der Runde eine Pause eingelegt werden. Diese füllte Altbürgermeister G. Schenk damit zu erzählen, wie seinerzeit durch Anträge der Jugendforen der Wunsch nach eine Golfanlage auf den Weg gebracht wurde. Aber erst etwa fünf Jahre später konnte mit dem Bau begonnen, weil sich dann einige ältere Herren zu einem Minigolfclub zusammengefunden hatten, um die Anlage zu verwirklichen. Den Kindern wurde bei dieser Erzählung deutlich, dass man auch scheinbar Unmögliches miteinander schaffen kann, wenn man nicht aufgibt.

Der Regen hatte zwischenzeitlich zwar nachgelassen. Dass er an diesem Nachmittag aufhören könnte, daran glaubte niemand. Der Abbruch der Veranstaltung und eine Beendigung mit einem Vesper stand bevor. Die jungen Teilnehmer waren aber alle heiß auf eine Fortsetzung, sodass man sich seitens der Verantwortlichen dazu durchrang, trotz Nieselregen weiter zu spielen. Durchnässt kamen dann die letzten Gruppen bei zum Schluss starkem Regen zurück zum Vereinsheim, wo ein Vesper mit Getränk auf alle Teilnehmer warteten.

Vorstand Franz Thum überreichte mit seinem Stellvertreter Karl Ring an jeden Teilnehmer eine Urkunde und bedankte sich vor allem auch bei elf ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich trotz Regens bereiterklärt hatten, einen freien Nachmittag für die Kinder zu opfern. Er lud die Kinder samt der zwischenzeitlich dazugekommen Eltern dazu ein, als Familie das Angebot des MGCU zu nutzen und an der frischen Luft ein paar harmonische Stunden zusammen zu nutzen. Er wies noch ganz besonders auf die Möglichkeit hin, dies bei sehr niedrigen Gebühren in der Sommerzeit von morgens bis abends zu tun.

Bei den Mädchen lag Veronika Konle mit 33 Schlägen vor Sophie Nagler (37) und Svenja Geiß (41). Es folgten Ines Hönle, Franziska Grimm, Leonie Grimm, Verena Dambacher und Alena Szing. Bei den Jungen siegten mit jeweils 30 Schlägen Henry Holziger und Luis Köninger vor Hannes Hönle (36), Jannik Bühler (37), Luis Diebold, Patrick Grimm, Christian Egetemeyer, Julian Altenburger, Luka Zeller, Jakob Bosch, Simon Grimmeißen, Finn Zeller und Miki Jovanovich. Jedem Teilnehmer gratulierte Vorstand Franz Thum zu den guten Leistungen, die er im Laufe des Nachmittags beobachten konnte