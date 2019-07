Der Ortschaftsrat Zipplingen hat sich im Gasthaus „Zum Kreuz“ in alter Zusammensetzung sowohl zu seiner letzten Sitzung mit Ehrungen und Verabschiedung zweier Mitglieder als auch zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten Ortschaftsrates samt Wahl des Ortsvorstehers und seines Stellvertreters getroffen. Am Ende gab es Applaus: Anton Diebold wurde einstimmig als Ortsvorsteher wiedergewählt.

Diebold hatte schon von 1999 bis 2009 zehn Jahre lang im Gemeinderat Unterschneidheim mitgewirkt. Nach einer Pause in der folgenden Amtsperiode wurde er nach der Kommunalwahl 2014, als niemand im Ortschaftsrat Zipplingen die Nachfolge von Ortsvorsteher Gerhard Bux übernehmen wollte, vom damaligen stellvertretenden Ortsvorsteher Karl Hahn gebeten, dieses Amt zu übernehmen. Was er dann auch tat. Sein Engagement in Zipplingen in den vergangenen fünf Jahren spiegeln sich in der hohen Wählerstimmenzahl bei der letzten Kommunalwahl wider, und so gab es bei offener Abstimmung bei seiner einstimmigen Wiederwahl als Zipplinger Ortsvorsteher im neuen Gremium einen großen Applaus.

Spannend wurde es vor der Wahl des Stellvertreters, denn Bernhard Engelhart mit der zweithöchsten und Martin Schneider mit der dritthöchsten Stimmenzahl bei den Wahlen schlugen sich gegenseitig als Kandidaten vor. Bürgermeister Nikolaus Ebert bat die beiden Räte, sich noch einmal zu unterhalten und zu entscheiden, um eine mögliche geheime Abstimmung zu vermeiden. Bernhard Engelhart schlug daraufhin Martin Schneider, der beruflich mehr vor Ort tätig sein kann, als Kandidaten vor, und Martin Schneider wurde einstimmig als Nachfolger von Karl Hahn gewählt, der zehn Jahre lang Stellvertreter war. Einstimmig wurden auch die bisherigen Ortssprecher – Peter Sienz von Wössingen und Markus Geiß von Sechtenhausen – in ihren Ämtern bestätigt.

In seinem ausführlichen Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre zeigte der Ortsvorsteher Anton Diebold akribisch auf, wie stark sich die Infrastruktur in Zipplingen, Sechtenhausen und Wössingen bezüglich des Ausbaus der Gas-, Breitband- und Fernwärmeversorgung verbessert habe, und welche umfangreichen Maßnahmen sowohl im baulichen als auch im kulturellen Bereich und im Naturschutz stattfanden. Bürgermeister Nikolaus Ebert lobte die Arbeit des Ortsvorstehers Er ehrte danach sowohl Reiner Kirschner als auch Peter Sienz, die für ihr 20-jähriges Engagement im Rat mit der Ehrenurkunde des Gemeindetags Baden-Württemberg ausgezeichnet wurden. Ebert verabschiedete danach sowohl Karl Hahn, der 2004 in den Rat eintrat und seit 2009 stellvertretender Ortsvorsteher war, als auch Reiner Kirschner (war 20 Jahre aktiv) und Berthold Henle (eine Amtsperiode) für ihr Engagement und überreichte ihnen ein Präsent der Gemeinde.

Bürgermeister Ebert verpflichtete danach den neuen Ortschaftsrat, bat die Räte, sich in Ruhe die über 600 Seiten dicke Broschüre „Die Gemeinde“ anzuschauen, und wünschte dem neuen Ortschaftsrat alles Gute und den Mut für zukünftige Entscheidungen.