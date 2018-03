Die Anmeldung für Schüler der neuen Klassenstufe 5 an der Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim findet auch in diesem Jahr wieder in zwei Stufen statt: In der ersten Stufe erfolgt ein Aufnahme- und Beratungsgesprächs durch die Schulleitung. Erst danach wird die formale Anmeldung aufgenommen. Eltern sollten zu diesem Zweck die Grundschulempfehlung mitbringen. Eltern, deren Kinder mit dem Bus fahren, sollten ein Passbild mitbringen. Die Anmeldezeiten sind am Mittwoch, 21. März von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 22. März von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.