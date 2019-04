Das Andreasfest in Unterwilflingen ist wieder einmal zu einem großen Erfolg geworden. Gefühlt die gesamte Ortschaft hat mitgeholfen, um nach dem Festgottesdienst in der Sankt-Andreas-Kirche die vielen Gäste im Dorfgemeinschaftshaus den ganzen Tag über zu bewirten. Die gute Dorfgemeinschaft hat sich wieder von ihrer besten Seite gezeigt.

Der Festgottesdienst zum Beginn wurde von Comboni-Pater Reinhold Baumann zelebriert. Er hat vor kurzem seinen 80. Geburtstag gefeiert und die Unterwiflinger gratulierten von Herzen. Es war der Wunsch von Pater Baumann gewesen, zusammen mit der 290-Seelen-Gemeinde den Festgottesdienst zum Andreasfest zu feiern. Der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Franz Wolf, begrüßte Baumann aufs herzlichste und verglich dessen Arbeit, auch bei den Comboni-Missionaren, mit einer Rose. Baumann habe sich eine Rose gewählt und diese stehe für die Verantwortung in der Missionsarbeit der Comboni-Missionare in Südamerika aber auch für die Arbeit der heimischen Seelsorge. „Zeitlebens bis Du verantwortlich für Deine Rose“, sagte Wolf, angelehnt an den Kleinen Prinz von Exyperie.

Daran anschließend ging's ins Dorfgemeinschaftshaus, wo ein reichhaltiges Mittagessen serviert wurde. Alles hat geklappt wie am Schnürchen und rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste zu bewirten. Das selbe galt am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Zu fröhlichen Unterhaltung sangen die Chor-Kids und die Chor-Teens aus Geislingen, Kinder vergnügten sich auf der Spielstraße und Kinder wie Erwachsene ließen sich im Feuerwehrauto der Abteilung Zipplingen durch den Ort chauffieren. Abends dann, wieder ein volles Dorfgemeinschaftshaus. Zum deftigen Vesper spielten die „Mauchtaler“ aus Maihingen und die brachten richtig Stimmung in den Saal. Zuvor galt es ein Quiz zu lösen, in dem knifflige Fragen zur Geschichte der katholischen Kirchengemeinde Unterwilflingen zu beantworten waren. So auch die Schätzfrage, wie viel Tage Pfarrer Francesco Antonelli und den zweiten Kirchengemeinderatsvorsitzenden Franz Wolf voneinander trennen oder welche Schuhgröße Pfarrer Antonelli hat. Die glücklichen Gewinner freuten sich über wertvolle Preise.

Ein großes Lob gilt der intakten und gut funktionierenden Dorfgemeinschaft von Unterwilflingen. Jeder hat mit am gleichen Strang gezogen und so ist wieder einmal ein erklecklicher Betrag geflossen, der für die Sankt-Andreas-Kirche bestimmt ist.