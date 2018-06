Wenn der Obst- und Gartenbauverein Unterschneidheim (OGV) in seinem Ferienprogramm den Bau eines Vogelhäuschens anbietet, kann er sich einer großen Nachfrage sicher sein. 60 Anmeldungen lagen schließlich vor, nur 21 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren kamen aus Platz-und organisatorischen Gründen in den Genuss, an der von Monika Rinn bestens organisierten Veranstaltung auf dem Gelände im Unterschneidheimer Lehrgarten teilnehmen und am Ende mit einem niegelnagelneuen Vogelhäuschen heimkehren zu dürfen.

Der OGV Unterschneidheim kann sich glücklich schätzen, in Schreiner Josef Jerger einen Mann engagiert zu haben, der für den Einkauf des Fichtenholzmaterials, fürs Zuschneiden, Bohren der Einfluglöcher und für die Beschaffung der nötigen Schrauben sogar Urlaub geopfert hatte. Insgesamt acht Teile hatte jedes Kind letztendlich zur Verfügung, um daraus ein schickes Vogelhäuschen zusammenzubauen.

Die Kinder mussten auf Anweisung die Löcher für die künftigen Seitenteile, Bodenplatte und für das Dachteil anzeichnen und später an der von Josef Jerger mitgebrachten Ständerbohrmaschine selber zur Sache gehen. Akkuschrauber waren reichlich vorhanden, und man spürte es bei den Verantwortlichen, wie wichtig es ist, den Kindern das Vertrauen zu schenken, mit den Werkzeugen auch sachgerecht umgehen zu können. Insgesamt 19 Schrauben mussten bei jedem Häuschen verarbeitet werden.

Die Jungs und Mädchen durften auch die hölzernen Rohlinge mit Schleifpapier an den Kanten abrunden. Hier zeigte es sich gleich, welches Kind, egal ob Bub oder Mädchen, diesbezüglich schon Mama oder Papa samt Opa zur Seite gestanden hatte und dann diese Erfahrung mit berechtigtem Stolz an die noch etwas ungewohnt hantierenden Kids weitergaben. Klar blieb es nicht aus, dass mal ein versierter und mit den Werkzeugen bestens vertrauter Papa einem Jungen einen guten Rat gab: „Niklas, wenn du den Aufhänger schräg anbringst, werden die Vögel seekrank!“

Und wenn dann das Einstiegsbrettchen unter dem Einflugloch auch noch zufällig auf der Innenseite des Vogelhäuschens statt außen angeschraubt wurde, kam unverzüglich der Hinweis, dass nun die Jungvögel vor dem Flüggewerden erst noch von innen die schöne Aussicht genießen und zum Fenster rausschauen könnten. War das Dachteil mit seinem vorgegebenen schrägen Schnitt nicht ordnungsgemäß angebohrt, stellte Papa trocken fest, dass es oben reinzieht.

Das Engagement der erwachsenen Mitglieder des OGV war vorbildlich, und am Ende waren es 21 glückliche Kinder, die ein stabiles Vogelhäuschen mit nach Hause nahmen und im nächsten Jahr die Aufzucht neuer Jungvögel beobachten können. (hbl)