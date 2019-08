Alemannen-Apotheke in Unterschneidheim wird modernisiert

Während der Sommerferien baut die Alemannen-Apotheke in Unterschneidheim kräftig um: Der Innenbereich wird umfassend modernisiert und so neuen rechtlichen Vorgaben angepasst. Für diese sehr kostenintensive Maßnahme erhält die Apotheke einen Zuschuss aus dem Leader-Förderprogramm in Höhe von 83 000 Euro.

Das neue Herzstück der Unterschneidheimer Apotheke wird nach dem Umbau ein moderner, sogenannter Kommissionierautomat bilden: Er übernimmt künftig das Ein- und Auslagern von Medikamenten und entlastet dadurch die Mitarbeiter, die mehr Zeit für die Arbeit mit Kunden haben werden.

Durch Schließungen von Apotheken in den Nachbarorten, ist die Alemannen-Apotheke mittlerweile auch für die Arzneimittelversorgung im Umkreis von Unterschneidheim zuständig. Damit geht ein wachsender Beratungs- und Lieferservice für die Patienten, insbesondere für ältere Menschen, einher. Zusätzlich übernimmt die Landapotheke Leistungen, die in Städten meist von Sanitätshäusern wahrgenommen werden. Sie gilt damit laut dem Büor Leader Jagstregionals „eine bedeutende Einrichtung für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum“.

Dies sei am Ende auch ausschlaggebend gewesen, warum der Umbau der Apotheke mit einem hohen Zuschuss der Leader-Aktionsgruppe Jagstregion gefördert werden soll, betonte die Vorsitzende der Leader Jagstregion, Regina Gloning, bei der Übergabe der Fördertafel. „Für die Lebensqualität im ländlichen Raum ist es entscheidend, Grundversorgungseinrichtungen zu erhalten. Dabei spielt die medizinische Versorgung vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Bevölkerung eine besondere Rolle“, sagte Gloning. Die laufende Modernisierung der Alemannen-Apotheke lege den Grundstein für den Erhalt des Standortes und ermögliche die Fortführung des Betriebes in der nächsten Generation.