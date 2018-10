Ob’s wohl am Fußballländerspiel gegen Frankreich lag? In jedem Fall war die jüngste öffentliche Unterscheidheimer Gemeinderatssitzung in rekordverdächtig kurzer Zeit abgehandelt. Keine 20 Minuten dauerte die Sitzung am Dienstagabend. Wichtigster Tagesordnungspunkt: Es wurde eine neue Abwassersatzung beschlossen. In diesem Zuge wird die Niederschlagswassergebühr in Unterschneidheim ab 2019 um drei Cent pro versiegelten Quadratmeter steigen.

Bürgermeister Nikolaus Ebert war doch sichtlich erleichtert, als er den Tagesordnungspunkt zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung aufrief und der Rat es einstimmig wünschte, dass er nicht die penibel von Kämmerer Jürgen Gunst in 50 Seiten zusammengefassten Daten einzeln erläutern musste. Die bisher gültige Abwassersatzung der Gemeinde wurde im November 2015 zuletzt geändert und galt ab 1. Januar 2016 bis Ende 2018 für einen Drei-Jahres-Zeitraum. Jürgen Gunst erläuterte mit wenigen Worten die neue Satzung, bei der sich sowohl die Schmutzwassergebühr für die Kläranlagen von derzeit 2,26 Euro pro Kubikmeter als auch die Gebühr für den Einzugsbereich der Klärteiche von derzeit 2,80 Euro pro Kubikmeter ab 2019 nicht ändern wird.

Lediglich die Niederschlagswassergebühr soll zum 1. Januar 2019 moderat angehoben werden – um drei Cent pro Quadratmeter. Was bei einem durchschnittlichen Wohngrundstück mit 200 Quadratmeter versiegelter Fläche eine höhere Gebührenbelastung von rund sechs bis acht Euro pro Jahr bedeutet, wie Gunst erklärte. Der neue Gebührensatz gelte wieder für einen Drei-Jahres-Zeitraum bis 2021. Der Rat gab dafür einstimmig grünes Licht.

Bürgermeister Nikolaus Ebert ging abschließend nochmal kurz auf die zurückliegende Sitzung des Zipplinger Ortschaftsrates ein, in der ein Standort der Firma Telekom für einen 30 Meter hohen Mastbau mit freier Sicht in Richtung der Versorgungslücken Geislingen und Unter- sowie Oberwilflingen gesucht worden war. Ursprünglich kam hierfür der Steinbruch zwischen Geislingen und Unterwilflingen ins Gespräch, aber nun müsse ein neuer Standort im Dreieck der drei Ortsteile Geislingen, Zipplingen und Unterwilflingen gesucht werden, informierte Ebert die Räte.