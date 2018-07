Mit einer Feier sind die Absolventen der Sechta-Ries-Schule in Unterschneidheim verabschiedet worden. 113 Schülerinnen und Schüler blickten auf einen erfolgreichen Schulabschluss zurück (wir berichteten).

Die Feier für die Klassen 9 der Werkrealschule und der Klassenstufe 10 der Realschule begann mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Antonelli. Auch die leisen Töne fehlten nicht, als Chor und Schülerband ein Halleluja anstimmten und an den vor kurzem verstorbenen Lehrer Thomas Zeiler erinnerten.

Die Bläsergruppe der Klassenstufe 10 begleitete die Festgemeinde in die Turn- und Festhalle. Mit „Castle of glass“ griff die Schülerband unter der Leitung von Oliver Einsiedler diesen Schwung auf, bevor Schulleiter Stefan Vollmer alle willkommen hieß. Wie ein Leitmotiv zog sich der Wechsel zwischen Besinnlichkeit und übersprudelnder Freude durch den Abend: Die Schülerinnen der Klassenstufe 10 griffen im „Time warp“ diese Gegensätzlichkeit wieder auf.

Bürgermeister Nikolaus Ebert betonte, dass die Schule ein nicht so einfaches Schuljahr hinter sich habe, das mit der kommissarischen Schulleitung durch Konrektor Xaver Gold und der Unterstützung durch Ursula Roschitsch begonnen habe, die sie dann geschäftsführend weitergeführt habe.

Schülerband lockert die Stimmung auf

Elternbeiratsvorsitzender Regele machte den Entlassschülerinnen und -schülern Mut für die Zukunft. Die SMV-Preise wurden vergeben an die Schülersprecher und ihre Stellvertreter, Lisa Schmidt, Lea Bauer, Jonathan Hurler und Michael Bengelmann. Immer, wenn die Luft zu warm und trocken wurde, gelang es der Schülerband mit einem Hit oder den Mädchen der Klassenstufe 9 durch einen getanzten Zumba die Stimmung aufzulockern.

Schulamtsdirektor Bernd Schlecker dankte Xaver Gold und Roschitsch dafür, dass sie die Leitung der Schule nach der Berufung von Peter Jiskra ans Staatliche Schulamt so gut gemeistert hätten. Als nach der Erkrankung von Gold die Schulleitung für einige Zeit ganz in den Händen von Ursula Roschitsch lag, habe sie tolle Arbeit geleistet. In seinen Dank schloss er Andrea Kautz (Organisation) und das gesamte Lehrerkollegium ein, die halfen die Schule auf Kurs zu halten: „Hervorragende Anmeldezahlen sind dafür ein schöner Beleg“, gratulierte er.

Zum Abschluss des Abends brachte es Jonathan Hurler, der sich zusammen mit anderen Mitschülern bei den betreuenden Lehrkräften bedankte, so auf den Punkt: „Mir hat es gefallen.“