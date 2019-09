Abschied von fünf Pädagogen an der Sechta-Ries-Schule

Der Schulleiter der Sechta-Ries-Schule, Stefan Vollmer, Konrektor Hans Schwager und Bürgermeister Nikolaus Ebert haben sich im Namen der Schule und der Schülerschaft, der Eltern sowie der Gemeinde Unterschneidheim von fünf zum Teil langjährigen Lehrkräften verabschiedet.

Mit Renate Arend und Martin Einsiedler gehen zwei pädagogisch prägende Persönlichkeiten in den Ruhestand. Florian Eiberger ist künftig Konrektor an der Eugen-Bolz-Realschule in Ellwangen. Jochen Brucker und Vanessa Regener verlassen die Sechta-Ries-Schule am Ende ihres Referendariats und treten Stellen in Mutlangen und Aalen an.

Renate Arend war seit 1981 an der Schule. Sie unterrichtete Französisch, Mathematik und Sport. Neben der Tätigkeit als Klassen- und Fachlehrerin fand sie Ihre Berufung im französisch–deutschen Austauschprogramm. Sie baute den Austausch zu Unterschneidheims Partnerstadt Volvic aus. Seit 2013 ist das Collége Normandie-Maine in Ancinnes die Partnerschule der Sechta-Ries-Schule. Auch der Erfolg dieses Programms geht auf das Konto von Renate Arend.

Freude auf die Unabhängigkeit

Martin Einsiedler verlässt nach 44 Jahren die Schule und freut sich nun, nach eigenen Worten, „auf die ihm zustehende Freiheit“. Vom Schulamt angefragt und von der Schule gewünscht, hat Einsiedler über die eigentliche Altersgrenze hinaus an der Sechta-Ries-Schule unterrichtet. „Sir Martin“, so adelten ihn die Schüler, bewahrte sich seinen kritischen Geist gegenüber Hierarchien und falschen Autoritäten und war stets seinen Schülerinnen und Schülern zugewandt.

Florian Eiberger wurde an der Sechta-Ries-Schule ausgebildet und reifte zum kompetenten und beliebten Kollegen und Klassenlehrer. In seinen Fächern Deutsch und Gemeinschaftskunde sowie in den Querschnittsaufgaben der Berufsorientierung und Ausbildungskoordination verwirklichte Florian Eiberger seine pädagogischen Überzeugungen.