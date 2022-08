80 000 Euro wert: Warum dieser Schatzsucher mit seinem Fund nichts anfangen kann

Seinen VW Typ 181 Kurierwagen kann man nicht übersehen. Überhören auch nicht. Und wenn Christian Bracker mit Schaufel und Metalldetektor auf dem Feld steht, fragt sich sicherlich der eine oder andere: Was hat der denn verloren? Verloren hat Bracker allerdings nichts, denn der 60-Jährige ist Schatzsucher. Auf Mallorca, während einer Auftragssuche, bei der es um ein verlorenes Erbstück ging, hat der gebürtige Kieler Ende vergangenen Jahres einen Klumpen Ambra gefunden, der etwa 80 000 Euro wert sein soll. Damit schaffte er es sogar in Fernsehen.

Etwa zweimal pro Jahr besucht Christian Bracker seinen Wallersteiner Freund, den Hobby-Archäologen Jens Essig, der ein Buch über die Lechfeldschlacht gegen die Ungarn im Jahr 955 geschrieben hat, das Anfang Oktober erscheint. Diese oft mehrwöchigen Besuche nutzt er dann, um seiner Leidenschaft nachzugehen: Der Schatzsucherei. Essig war es auch, der Bracker vor mehr als 25 Jahren zu seinem Hobby inspirierte. Bis vor Kurzem wohnte der Schleswig-Holsteiner in einer Unterkunft in Unterschneidheim. Von hier aus brach er zu seinen Erkundungstouren auf. Mittlerweile ist Bracker nach Harburg umgezogen.

Man müsse schon viel Fantasie haben und gutgläubig sein, wenn man dieses Hobby ausübe, sagt der Kieler. „Denn meistens findet man nichts.“ Daher hat Bracker mit dem Irrglauben abgeschlossen, er könnte mit der Schatzsucherei „das große Geld“ machen.

Ich stehe am Riesrand und schaue, wo Landwirte sind, die ich fragen kann, ob ich bei ihnen suchen darf. Schatzsucher Christian Bracker

Probiert hat Bracker es trotzdem. So begab er sich mit einigen Kollegen auf die Suche nach dem sogenannten Neuschwanstein, einem Meteoriten, der 2002 bei Füssen in Bayern niedergegangen war. Für die Hauptmasse werde ein Millionenbetrag gezahlt, betont er. Gefunden hätten sie allerdings nichts.

Ende 2021 reiste der Schatzsucher mit seinem Kollegen Oliver Stührk nach Mallorca, um eine am Strand verlorengegangene Kette wiederzufinden. Auftraggeber war eine Familie aus dem Ries, der der „Glücksbringer“ der Großmutter hier zuvor während einer Urlaubsreise abhanden gekommen war. Schon am ersten Tag fanden sie das Medaillon. Da beide noch Zeit und zudem ein Kamerateam der Hamburger Produktionsfirma Miramedia im Schlepptau hatten, beschlossen Bracker und Stührk, die verbliebene Zeit für ihr Hobby zu nutzen.

Christian Bracker mit seinem Kollegen Oliver Stührk auf Mallorca: Hier entdeckten sie einen etwa ein Kilogramm schweren Ambra-Klumpen, eine Substanz aus dem Verdauungstrakt eines Wales (Foto: Miramedia/Sven Hartung)

Ein sogenannter „Beachhunter“ sei er eigentlich nicht, denn am Strand finde man in der Regel nicht wirklich etwas, erklärt Bracker. Dennoch machte er sich auf den Weg zu einem vom Landweg eher schwer zugänglichen Strand für „gut Betuchte“. Münzen und Geld hätten sie dort gefunden – und einen etwa ein Kilogramm schweren Klumpen. Ein Polizist sei sich sicher gewesen, dass es sich dabei um Ambra handele, so der Schatzsucher weiter. Ambra ist eine Substanz aus dem Verdauungstrakt eines Wales und wurde früher in der Parfümherstellung verwendet. Mittlerweile ist Ambra allerdings von synthetischen Alternativen verdrängt worden.

Ohnehin hätten die Schatzsucher den Klumpen nicht verkaufen können, obwohl er laut Bracker bis zu 80 000 Euro wert sein könnte. Es gebe ein Verbot, damit zu handeln. Das sei ähnlich wie Nashörnern. Wenn man ein Horn finde, dürfe es nicht verkauft werden, da sonst wieder Jagd auf Nashörner gemacht werde, die ja schließlich unter Artenschutz stehen würden, erläutert der 60-Jährige.

Ob es sich bei dem Fund tatsächlich um die seltene Ambra handelt, ist bis heute nicht abschließend geklärt. Er habe den Klumpen mallorquinischen Polizeibeamten übergeben. „Aber in Spanien ticken die Uhren halt etwas anders“, scherzt Bracker.

Da die gesamte Schatzsuche gefilmt worden war, bot Miramedia das Material dem Privatsender Kabel eins an. Der Sender strahlte die Episode Anfang des Sommers im Rahmen eines Schatzsucher-Thementags aus. Eigentlich hätte eine Serie daraus werden sollen, sagt der Kieler, doch das gute Wetter und das Überangebot an „Schatzsuchern“ an diesem Tag hätten zu eher schlechten Einschaltquoten geführt. Dennoch ist Bracker davon überzeugt, dass die Schatzsucherei und seine „norddeutsche wernermäßige“ Aussprache durchaus das Zeug zu einer Serie haben.

Wenn man die in Schleswig-Holstein nicht hat und auf irgendeinem Feld auf Schatzsuche geht, dann wird das als Straftat gewertet. Schatzsucher Christian Bracker

Dass die Chance auf eine Serie weiterhin besteht, bestätigt Sven Hartung, Managing Director von Miramedia. Außerdem soll die Pilotfolge im kommenden Oktober erneut ausgestrahlt werden. Den genauen Sendetag kenne er aber noch nicht, sagt Hartung.

Die Schatzsucherei erfreut sich laut Bracker derzeit ohnehin großer Beliebtheit. Insbesondere in Bayern seien viele unterwegs – und das habe auch Gründe. In Bayern gibt es anders als in anderen Bundesländern nämlich keine Nachforschungsgenehmigung (NFG). „Wenn man die in Schleswig-Holstein nicht hat und auf irgendeinem Feld auf Schatzsuche geht, dann wird das als Straftat gewertet“, erläutert der 60-Jährige. Das sei so, als würde man bei jemandem zu Hause einbrechen. Selbst im eigenen Hochbeet dürfe man nicht nach Schätzen suchen. „Die Erde könnte ja von einem Kulturdenkmal kommen.“

Um eine Nachforschungsgenehmigung zu erhalten, in Baden-Württemberg braucht man übrigens auch eine, muss eine Prüfung bei einem Archäologen absolviert werden. Die Wartelisten seien aber unglaublich lang, so Bracker.

Ein weiterer Grund, weshalb Bayern bisher so interessant für Schatzsucher gewesen ist, war das hadrianische Gesetz. Es besagt, dass ein Fund jeweils zur Hälfte zwischen Finder und Grundstücksbesitzer aufgeteilt wird. Vor wenigen Wochen ist dies, wie Bracker bestätigt, allerdings abgeschafft und gegen ein Schatzregal ausgetauscht worden. Hier behält der Staat den Fund ein und vergibt nur noch einen Finderlohn.

Solche Funde kommen häufiger vor: Münzen, Miederhaken, Zinnsoldaten und Fingerhüte – meist aus dem 19. Jahrhundert. (Foto: Masuch)

Auch wenn in Bayern keine Nachforschungsgenehmigung zur Suche benötigt werde, brauche es natürlich immer das Einverständnis des Eigentümers, erläutert Bracker, der zwar eine NFG für Schleswig-Holstein besitzt, doch wesentlich lieber im Süden auf Schatzjagd geht. „Im Verhältnis findet man hier einfach mehr.“

Bei der Suche nach geeigneten Feldern und Äckern geht der 60-Jährige ganz pragmatisch vor. „Ich stehe am Riesrand und schaue, wo Landwirte sind, die ich fragen kann, ob ich bei ihnen suchen darf.“ Aufpassen muss er bei Kulturdenkmälern. Hier darf in keinem Fall Schatzsuche betrieben werden. Archäologen würden sogar einen „gebührenden Abstand“ von 100 Metern zu solchen Denkmälern fordern, weiß der Kieler, der eine spezielle App nutzt, die ihm sämtliche Kulturdenkmäler in der Region anzeigt.

Römermünzen dürfen nicht absichtlich gefunden werden

Auch die Intention, was man finden möchte, spielt laut Bracker eine Rolle. Er dürfe nicht mit der Absicht losziehen, eine Münze aus der Römerzeit finden zu wollen. Das sei nicht erlaubt. Zudem empfiehlt er jedem Schatzsucher den Austausch mit Archäologen. Man könne schließlich nicht wissen, ob auf dem Grundstück da drüben nicht doch mal ein paar Römer herumgelaufen seien.

Doch was darf man als Schatzsucher überhaupt suchen? Alles aus der Neuzeit dürfe man in der Regel behalten. „Es sei denn, es handelt sich um Napoleons Hut“, erklärt Bracker. Er würde aber nie nach Gegenständen mit Hakenkreuz oder nach Waffen und Munition suchen. „So etwas verabscheue ich.“ Außerdem seien Munition und Handgranaten gefährlich.

Noch bis Ende September will Christian Bracker in der Region unterwegs sein. Immer dabei: Sein treuer Gefährte, ein alter VW Typ 181 Kurierwagen, der alles beinhaltet, was man zur Schatzsuche braucht.