80 Absolventinnen und Absolventen an der Sechta-Ries-Schule

80 Schülerinnen und Schüler haben ihr Schulziel an der Sechta-Ries-Schule in Unterschneidheim erreicht. An der Realschule wurden zehn Preise und 15 Belobungen vergeben. An der Werkrealschule wurden zwei Preise und vier Belobungen verteilt. Johanna Wettemann und Magdalena Meier waren die Schulbesten an der Realschule. Schulbeste in der Werkrealschule waren Dominik Joas und Matthias Meyer.

Die Absolventinnen und Absolventen: R10a: Tim Böhm (B); Fabian Gerner (P) ; Johannes Gloning; Kilian Graule; Melessa Hassold (B); Niklas Hieber; Noah Klopfer; Selina Kohnle; Philipp Kurz; Letitia Lechler (B); Franz Lechner; Emanuel Lemmermeyer; Christian Macht; Adrian Martens (B); Robin May; Magdalena Meier (P); Sebastian Menzel; Lukas Rief (B); Leon Roser (B); Leon Rößner; Felix Schwager; Lea Wagner (B); Linus Walzel; Johanna Wettemann (P); Alina Windbühler (B); Anna Ziegler (B).

R10b: Leon Bäuerle (B); Veronika Beifuß (B); Felix Braun; Florian Buchstab; Chris Frankenreiter (B); Kevin Friedrich; Lukas Giesert; Tobias Grimm (B); Anna Gröger (P); Patrick Gröger (B); Franziska Hammele (P); Maximilian Hilt; Jonas Karl; Markus Konle (P); Lena Kuck (P); Finn Lechner; Jan Litzenberger; Luis Löffelad (P); Laura Malici; Hannes Neubaur (B); Justin Niederer; Robin Parnitzke; Daniil Rahn; Lenard-William Repscher; Claudius Schiele; Janick Uhl; Lara Leeloo Valger (P); Hanna Wirth (P).

W9a: Noah Baum; Hannes Birkmann; Selina Elster; Maximilian Estner; Kevin Gloning; Daniel Grund; Florian Hammele (B); Jonas Hassold; Marc-Jordan Hilleberg (B); Leonie Jakob; Dominik Joas (P); Marcel Lauber; Michael Leinweber; Florentina Meholli; Matthias Meyer (P); Niklas Mul; Timon Muttscheller; Celine Nemetschek; Franziska Regele (B); Sofia Schlump; Marius Seibald; Davin Spatz; Maik Stimpfle; Svenja Marie Thorwart; Dennis Rene Tide (B).

Zusätzlich wurden Sonderpreise der Gemeinde, des Partnerschaftsvereins und der Firma Leitz überreicht: Magdalena Meier (Sprachenpreis Französisch), Lena Kuck (Sprachenpreis Französisch/Partnerschaftsverein), Johanna Wettemann (Sprachenpreis Deutsch), Adrian Martens (Sprachenpreis Englisch), Franziska Hammele (Mathematikpreis) und Markus Konle (Preis der Naturwissenschaften). Für die Werkrealschule erhielten folgende Schülerinnen und Schüler Preise: Marc-Jordan Hilleberg (Sprachenpreis Deutsch), Franziska Regele (Sprachenpreis Englisch), Maik Stimpfle (Mathematikpreis) und Dominik Joas (Preis der Naturwissenschaften). Den Preis für soziales Engagement erhielten Magdalena Meier (R10a) und Florentina Meholli (W9a). SMV-Dankpreise erhielten: Lea Wagner (R10a), Kilian Graule (R10a), Patrick Gröger (R10b), Hanna Wirth (R10b), Franziska Regele (W9a) und Matthias Meyer (W9a). Foto: Sechta-Ries-Schule