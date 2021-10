5000 Euro für die Flutopfer an der Ahr

Der Musikverein, der Liederkranz und der Sportclub aus Unterschneidheim haben zusammen mit der Gemeindeverwaltung 5000 Euro an die Flutopfer in Kreuzberg an der Ahr gespendet und zeigen dadurch ihre Anteilnahme mit den Menschen im Katastrophengebiet.

Aus mehreren gemeinsamen Projekten und Veranstaltungen wurden hierfür 4200 Euro gesammelt, welche durch die Gemeinde Unterschneidheim auf 5000 Euro aufgestockt wurden. Im Speziellen wurden die Spendengelder aus dem Erlös der „Unterschneidheimer Festtage light“ im Juli, aus den Spenden der Generalversammlungen der einzelnen Vereine und aus dem Erlös eines gemeinsam initiierten Benefizkonzerts gesammelt, bei dem die Rieser Trachtenkapelle, der Chor Da Capo al Fine sowie der Frauen- und Männerchor des Liederkranzes zahlreiche Zuhörer zum Spenden animieren konnte. In diesem Zuge möchten sich die Vereine nochmals ganz herzlich bei allen Besuchern, Mitwirkenden und Helfern für Ihr Kommen, Ihr Engagement und die großzügigen Spenden bedanken.

Die Spende geht direkt an die vor Ort tätige Malteser-Gemeinschaft, welche im Katastrophengebiet eine Stabsstelle eingerichtet hat, die in Abstimmung mit den örtlichen Behörden die Betroffenen beim Wiederaufbau unterstützt und vor allem finanzielle Hilfe leisten wird. Im Besonderen setzen sich die Malteser durch psychosoziale Notfallversorgung, Deckung akuter Bedürfnisse und Bereitstellung notwendiger Verpflegung für die Betroffenen und für die Hilfskräfte ein. Die Vereine haben sich deshalb für die Malteser Gemeinschaft entschieden, da dadurch die Gelder für den direkten Wiederaufbau eingesetzt werden. Mit dieser Spende möchten die Vereine zusammen mit der Gemeinde die betroffenen Menschen in Kreuzberg an der Ahr unterstützen und dadurch auch ihr Mitgefühl und ihre Hilfsbereitschaft zum Ausdruck bringen.

Im Zuge der Zusammenstellung der Spendensumme hat sich Bürgermeister Johannes Joas spontan bereit erklärt, die Spendensumme auf 5000€ aufzuwerten. Hierfür möchten sich die Vereine nochmals herzlich bei Bürgermeister Joas und der gesamten Gemeindeverwaltung bedanken. In Zeiten derartiger Katastrophenereignisse zeigt es sich, dass wir umso mehr das soziale Miteinander und das ehrenamtliche Engagement fördern und den Zusammenhalt stärken müssen.