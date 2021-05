39-Jähriger muss nach Randale in Zelle übernachten.

Bis Sonntagmorgen, 5.15 Uhr, musste ein 39-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in der Wohnung seiner Schwester randaliert hatte. Diese hatte, nachdem der Mann immer aggressiver wurde, die Polizei verständigt.

Auch gegenüber den eingesetzten Kräften verhielt sich der Mann äußerst unkooperativ, drehte die Musik auf und beschimpfte Zeugen. Der 39-Jährige, der unter Alkoholeinwirkung stand, wurde angewiesen in seinem Zimmer zu bleiben. Als kurz vor Mitternacht ein weiterer Anruf einging, da sich der 39-Jährige nicht an die Anordnungen hielt, wurde er mit zur Dienststelle genommen.