36-Jähriger geht auf seinen Vater los

Am Samstag gegen 14 Uhr ist es in Nordhausen zu familiären Streitigkeiten gekommen. Ein 36-Jähriger wurde anschließend von der Polizei in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Ein 36-jähriger Mann hatte seinen Vater bedroht und ihn körperlich angegangen. Als die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort erschienen, reagierte der Mann auf Ansprache aggressiv und erhob den Polizisten gegenüber die Fäuste. Aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Bedrohungssituation konnte der Mann nach dem Einsatz von Pfefferspray festgehalten und aufgrund akuter Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik gebracht werden.