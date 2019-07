Mit dem traditionellen Kinderfest sind die Unterschneidheimer Festtage zu Ende gegangen. Hunderte Zaungäste haben den Umzug der Kinder von der alten Schule zum Festzelt verfolgt.

Der Umzug, den die Jugendkapelle des Musikvereins Unterschneidheim unter Leitung von Gerhard Feil anführte, und der Auftritt der über 100 Kinder aus den Kindergärten Unterschneidheim, Nordhausen und Zipplingen im voll besetzten Festzelt waren hervorragend organisiert. Am Umzug nahm auch der Kinderchor des Liederkranzes Unterschneidheim teil. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter ging ebenfalls im Festzug mit.

Schon beim Einzug der Kinder ins Festzelt gab es Beifall. Dieser nahm noch zu, als der Kinderchor des Liederkranzes Unterschneidheim, die Zwerge und die Fun-Kids unter der Leitung von Yvonne Haf auf der Bühne das Lied vom Trommelkönig spielten, wozu sie eifrig auf schwarzen Eimern trommelten. Abgelöst wurden sie von einer Gruppe des Kindergartens Sankt Maria Unterschneidheim, die mit „Vaiana“ einen Ausschnitt aus dem gleichnamigen Disney-Film vorführten.

Unter den Kostümen der 33 Superhelden aus Unterschneidheim deutete sich manches stramme Muskelpaket an. Der Kindergarten Nordhausen zeigte dagegen mit dem Lied „Ich bin ein Dorfkind“, dass es im Dorf schön sein kann. Die Zipplinger Kinder verkleideten sich als Frösche und hatten Spaß beim Tanz auf der Bühne. Gemeinsam sangen die Kinder unter Leitung von Yvonne Haf das „Lied über mich“. Zuletzt präsentierte Yvonne Haf mit ihrem Kinderchor ein Piratenlied nach der Melodie des Liedes „What shall we do with the drunken sailor“.

Die Kinder erhielten anschließend einen Gutschein für ein Eis und konnten sich auf dem Spielparcours auf dem benachbarten Fußballfeld austoben. Betreut wurden sie dabei von der neunten Klasse der Sechta-Ries-Schule und ihren Lehrern. Die Jugendkapelle des Musikvereins Unterschneidheim sorgte für die musikalische Umrahmung. Zum Ausklang am Abend spielte die Rieser Trachtenkapelle.