Die verantwortlichen des SCU haben bei ihrer gut besuchten Hauptversammlung im „Platzwirt“ positive Jahresbilanz gezogen. „In vielerlei Hinsicht war 2019 vermutlich eines der besten, schönsten und geilsten Jahre in unserer Vereinsgeschichte“ befand Vorsitzender Johannes Hald.

Hald ließ eingangs nochmal die wichtigsten Vereinsereignisse im vergangenen Jahr Revue passieren und erinnerte in diesem Zuge natürlich auch an das 70. Jubiläum des SCU. Für die sportlichen Höhepunkte hätten unter anderem die Volleyballer des SCU gesorgt, die durch ihren Sieg im April 2019 im Relegationsspiel in der heimischen Halle einen wahren Volleyballboom in Unterschneidheim ausgelöst hätten. In diesem Zuge seien laut Hald die Mitgliederzahlen des SCU ordentlich nach oben geklettert – auf aktuell 1022 Mitglieder.

Auch die Fußballer hätten 2019 ein sportliches Zeichen gesetzt. Der Sieg in der Kreisliga B4 und der erstmalige Aufstieg nach 18 Jahren in die Kreisliga A II unter Trainer Pascal Niedermaier sei hier das sportliche Sahnehäubchen im Jahr 2019 gewesen.

SCU und der FSV Zöbingen planen eine Spielgemeinschaft

Hald informierte die Versammlung in diesem Zuge noch darüber, dass der SCU und der FSV Zöbingen nach langen Verhandlungen jetzt eine Verpflichtungserklärung über die Bildung einer Spielgemeinschaft im Herren-Fußball unterzeichnet hätten – allerdings ohne einen fixen Termin festzulegen.

Nach den Ausführungen von Kassierer Florian Senz folgten die ausführlichen Berichte aus den einzelnen Abteilungen.

Ortsvorsteher Stefan Hönle gratulierte dem Verein anschließend für „die erfolgreiche Arbeit auf allen Ebenen“, dankte den Verantwortlichen für ihr Engagement.

Die Wahlen brachten danach das folgende Ergebnis: Für weitere zwei Jahre wurden jeweils einstimmig Werner Deeg als stellvertretender Vorsitzender, Florian Senz als Kassierer, Richard Graf als Abteilungsleiter Fußball und Eduard Schmidt als Abteilungsleiter Volleyball im Amt bestätigt. Eduard Schmidt übernimmt auch für ein Jahr das neue Amt des Jugendleiters Volleyball.

Alexandra Feile bleibt für weitere zwei Jahre Abteilungsleiterin Turnen, Timo Braun Abteilungsleiter Tischtennis, Nikolaus Bühler und Maria Wagner Kassenprüfer und Mitglieder im Ausschuss bleiben Florian Kuhnhaus, Martin Nagler, Stefan Göggerle, Konrad Kienle und Christian Frick.

SCU erhöht seine Mitgliedsbeiträge

Vorstandsmitglied Fabian Joas erläuterte der Versammlung danach die Gründe für die ab 2021 geplante Beitragserhöhung. Er wies darauf hin, dass die letzte Anhebung der Mitgliedsbeiträge beim SCU im Jahre 2016 erfolgt sei. Durch gestiegene Verbandsbeiträge sowie steigende laufende Kosten käme der Verein um diesen Schritt nicht herum. „Wir wollen gute sportliche Angebote machen“, sagte Fabian Joas und schlug eine rund zehnprozentige Anhebung der Mitgliedsbeiträge ab dem 1. Januar 2021 vor, die von der Versammlung dann auch einstimmig angenommen wurde.

Auch die von Vorstand Daniela Baumann vorgeschlagene Satzungsänderung bezüglich der gesetzlichen Vertretung der Vorstandschaft wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Abschließend wurde noch informiert, dass der SCU Mitte Juli wieder Gastgeber der Unterschneidheimer Festtage sein wird.

Ehrungen:

Die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde verliehen an Christine Bengelmann, Isabel Bühler, Lena Dehlinger, Inge Hammele, Felix Hausenstein, Michael Jerger, Sarah Hahn, Fabian Kienle, Maximilian Kröhan, Florian Kuhnhaus, Marius Nagler, Matthias Schmid und Josef Wolf.

Die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielten Christian Frick, Stefanie Fuchs, Susanne Geiger, Ulrike Leberle, Irma Lingel, Iris Nagler, Gudrun Niederle, Sabine Raich, Eugen Stark, Maria Stark, Bernd Trautwein, Marianne Uhl, Thomas Weik, Barbara Wille und Sylvia Wünsch.

Die Ehrennadel in Gold mit der Jahreszahl 40 ging an Nicole Balbach, Jürgen Baumann, Elisabeth Bengelmann, Renate Deeg, Katja Dritschler, Marcus Egetemeyer, Johann Forner, Hermann Geiger, Irmgard Göggerle, Peter Göggerle, Peter Hafner, Gertrud Joas, Bianca Münder, Hariolf Nagler, Maria Reißmüller, Michael Rinn, Alois Schmid, Rainer Schmid, Franz Schwarzbäcker und Manfred Uhl.

50 Jahre Mitglied sind Franz Bühler, Hubert Forster, Franz Graf, Josef Joas, Hugo Kaiser, Rudi Hegele, Reiner Schneider und Manfred Zeller. Die Ehrennadel in Gold mit der Jahreszahl 60 und je eine SCU-Armbanduhr wurde verliehen an Anton Thumm und August Uhl. (hbl)