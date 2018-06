Der katholische Kindergarten Sankt Maria in Unterschneidheim hat am Wochenende sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Dem Fest voraus ging eine wochenlange intensive Vorbereitungszeit. Viele fleißige und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und das ganze Team der 15 Erzieherinnen haben die Feier vorbereitet. Das Jubiläum begann mit dem Festabend am Samstag im Festzelt, der gekrönt wurde durch das Public Viewing des WM-Spiels Schweden gegen Deutschland.

Der junge Chor „da capo al fine“ des Liederkranzes Unterschneidheim unter der Leitung von Hubert Haf, begleitet von Hannah Conrad am Klavier, sorgte mit seinen Liedern für eine festliche musikalische Umrahmung. Klaus Schenk, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates in Unterschneidheim, moderierte den Abend. Für Pfarrer Francesco Antonelli waren 125 Jahre Kindergarten ein Grund zu feiern. Er freute sich über die vielen Gäste und erwähnte eingangs einige Eckdaten zum Kindergarten, der 1893 im Schlössle, dem heutigen Sitz des Rathauses, von den Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul aus Untermarchtal eröffnet wurde und dann 1958 in das heutige Gebäude in der Tannhäuser Straße umzog. 1985 erfolgte dann der Anbau von zwei Gruppenräumen, 1988 die Auflösung der Schwesternstation, 2002 die Renovierung des Gebäudes und 2014 die komplette Neugestaltung der Außenspielanlage.

Für Pfarrer Antonelli bedeutet dieses Jubiläum 125 Jahre leben und gestalten. Ohne die Kooperation der 15 pädagogischen Fachkräfte, der engagierten Eltern, der interessierten 78 Kinder, der Kirche als Träger sowie der Kommune und dem Land als Partner könne diese erfolgreiche Arbeit nicht geleistet werden, sagte der Pfarrer. Nur fröhliche Kinder könnten solch eine quirlige Lebenslust versprühen, denn jedes Kind habe seine eigene Persönlichkeit, die es zu achten und zu ehren gelte, und immer stünde das Kind im Mittelpunkt unserer Erziehung. Die heutigen Kindergärten hätten sich seit der Jahrtausendwende zu Bildungseinrichtungen entwickelt. Kinder nähmen ihre Umwelt „ganzheitlich“ an, wozu auch die 13 Bildungsbereiche im Kiga Sankt Maria in Unterschneidheim vom Atelier über die Lernwerkstatt, dem Forscherlabor bis zur Werkstatt sowie dem Ruheraum wesentlich beitragen würden.

Bürgermeister Nikolaus Ebert dankte lobte die enge Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und dankte den Erzieherinnen für ihre motivierte Arbeit. Als kleines Präsent übergab er der Kindergartenleiterin Andrea Frankenreiter das Spiel „Da ist der Wurm drin“ und überreichte dem Kindergarten auch ein Geldpräsent.

Angelika Kessler von der Fachschule Sankt Loreto dankte dem Kiga für die Kooperation, die unglaublich wichtig für die Erziehung sei. Sie wies darauf hin, dass viel mehr Erzieherinnen gebraucht werden. Claudia Maile von der Stiftung „explorhino – Hochschule Aalen“ überreichte dem dem Erzieherinnenteam des Kindergartens die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“.

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Sonja Wünsch lobte die erfolgreiche Arbeit des Kindergartens. Sie nannte dabei die Stammgruppen in Verbindung mit dem offenen Bildungskonzept, das flexible Betreuungsangebot, die Kooperation mit der Franz-Bühler-Grundschule und dem Seniorenzentrum „Im Sonnengarten“ sowie die frühkindlichen Fördermöglichkeiten in Sprache und Bewegung.

Andrea Frankenreiter, seit 23 Jahren Erzieherin und seit fünf Jahren Leiterin der Einrichtung, betonte, dass nur die Arbeit in ihrem 15-köpfigen Team der pädagogischen Erzieherinnen diesen Erfolg bei der Erziehung der Kinder ermöglicht habe, denn nur so sei Spaß und Freude beim Umgang mit den Kindern möglich.