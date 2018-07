Neue Gewerbehalle in derZöbinger Ortsmitte wächst rasant

(hbl) – Im Eiltempo wurden auf der ehemaligen landwirtschaftlichen Hoffläche des Anwesens Wittenbauer inmitten von Zöbingen die Säulen des Fertigbaus der Zöbinger Firma Käse-Schierle hochgezogen und die Außenwände mit Hilfe eines 90-Tonnen-Autokrans aufgebaut. Noch in dieser Woche sollen die Holzaufbauten abgeschlossen und dann die weiteren Baumaßnahmen begonnen werden.

Bereits 1988 hatte die Gemeinde Unterschneidheim einen Teil des Grundstücks Wittenbauer mit den bestehenden Aufbauten aufgekauft, um langfristig das Wohnumfeld rund um die beiden denkmalgeschützten Gebäude Pfarrkirche Sankt Mauritius und Pfarrhaus neu gestalten zu können. Noch im Dezember 2009 hatte die Gemeindeverwaltung der Firma Käse-Schierle, die sich verändern wollte, eine Fläche im Gewerbegebiet angeboten, was jedoch von dieser abgelehnt wurde. Der Wunsch der Firma, inmitten des Ortes zu bleiben, kam dem Wunsch der Gemeinde entgegen, da dadurch die einmalige Chance entstand, in unmittelbarer Nachbarschaft von Kirche und Pfarrhaus eine Wohnumfeldgestaltung mit Ausbau der Verkehrsfläche – die enge Straße neben der Kirche wird verbreitert – und der Anlage von zwölf neuen Parkplätzen sowie der Gestaltung von Freiflächen durch entsprechende Begrünung zu realisieren.

Für die Ausweitung der bisher engen Straße vor dem Pfarrhaus wurden beim Regierungspräsidium Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum beantragt. Die Zufahrt zur neuen Gewerbehalle erfolgt zukünftig von Süden her über die Tulpenstraße. Eine größere Zunahme des Verkehrs zu der neuen Halle sei nicht zu befürchten, wurde in der November-Sitzung des Zöbinger Ortschaftsrates sowohl von Manfred als auch Peter Schierle mitgeteilt, und so fiel die Zustimmung zu dem neuen Bauvorhaben in der Ortsmitte im Zöbinger Ortschaftsrat und danach im Gemeinderat auch entsprechend positiv aus. Wer bisher aus der südlichen Neubausiedlung in Richtung Kirche fuhr, hatte bis zum Abriss der Scheunengebäude keinen freien Blick auf den Kirchturm von Sankt Mauritius. Zukünftig wird dies möglich sein.