Sieben neue Ehrenmitglieder sind bei der Hauptversammlung des Liederkranzes Zöbingen im Grünen Baum ernannt worden.

Vorsitzender Josef Erhardt gab dabei einen kleinen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr und dankte allen, die sich eingebracht und damit zum Gelingen der jeweiligen Aktivitäten beigetragen haben. Sein Dank galt auch der Wirtin Irmgard Holzinger für die Gastfreundschaft in ihrem Lokal.

Kassierer Karl Holzinger informierte über die Finanzen. Kassenprüfer Anton Schwarz hatte die Kasse mit Manfred Schierle geprüft. Im Bericht von Schriftführer Hermann Hurler spiegelte sich das abgelaufene Vereinsjahr bis ins kleinste Detail wieder.

Chorleiter Manfred Weizmann erinnerte an 32 Chorproben und 21 Auftritte. Der leichte Rückgang der Probenbesuche sei ausschließlich auf die Erkrankung einiger aktiven Sänger zurückzuführen. Er konnte trotzdem 14 Sänger mit einem kleinen Geschenk für fleißigen Probenbesuch ehren.

Ortsvorsteher Bernhardt Schmidt, selbst aktiver Sänger, bezeichnete den Verein als einen wichtigen Kulturträger in der Ortschaft.

Vorsitzender Josef Erhardt ernannte dann vier aktive Sänger und drei fördernde Mitglieder zu Ehrenmitgliedern: Anton Beck, Franz Dambacher, Xaver Erhardt, Alois Higler, Hans Kurz, Josef Ladenburger und Josef Pfitzer. Erhardt dankte ihnen für die lange und treue Mitgliedschaft sowie für die verschiedenen ehrenamtlichen Tätigkeiten, mit denen sie den Verein unterstützt haben.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Kassierer Karl Holzinger, die Beisitzer Bernd Schwarz und Karl Dambacher sowie Kassenprüfer Anton Schwarz wiedergewählt.

In seiner Vorschau kündigte der Vorsitzende den Ausflug und ein Herbstfest an, das der Liederkranz am 22. September in der neu renovierten Gemeindehalle veranstalten will. (je)