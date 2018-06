Die umfassenden Sanierungs- und Ausbauarbeiten an der Zöbinger Gemeindehalle sowie am benachbarten Kindergarten sind abgeschlossen. Das soll mit einem feierlichen Festakt am Samstag, 30. Juni, ab 14 Uhr kräftig gefeiert werden.

Unterschneidheims Bürgermeister Nikolaus Ebert wird die Gäste an dem Tag begrüßen und den Ablauf der Bauarbeiten, die rund 16 Monate Bauzeit in Anspruch genommen und rund 3,6 Millionen Euro verschlungen haben, noch einmal Revue passieren lassen.

Es folgt ein Auftritt der Kindergartenkinder und die kirchliche Segnung durch Pfarrer Francesco Antonelli von der katholischen und Pfarrer Johannes Kolb von der evangelischen Seite.

Weitere Grußworte sprechen Landrat Klaus Pavel, Zöbingens Ortsvorsteher Bernhard Schmid, die Architekten Mathis Tröster und Falk Deucker sowie Vitus Thorwart als Sprecher der 16 Zöbinger Vereine. Ein Auftritt der Grundschulkinder folgt und daran anschließend ist gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen und Vesper.

Nach dem offiziellen Festprogramm ist der Kindergarten zur Besichtigung geöffnet. (afi)