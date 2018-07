Der Zöbinger Ortschaftsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung am Montag unter anderem mit den Aktivitäten des Bibers am Gänsweiher beschäftigt. Der Nager hat hier in der Vergangenheit erhebliche Schäden verursacht.

Wie Ortsvorsteher Bernhard Schmidt ausführte, richteten die Biberfamilien am und rund um den Gänsweiher beim Sportheim des FSV Zöbingen seit Jahren „enorme Schäden“ an. Vor zwei Jahren, einen Tag vor Dreikönig 2016, habe der Erweiterungsbau des Sportvereins durch die Aktivitäten des Bibers kurz vor der Überflutung gestanden. Aktuell liegt die Wasserhöhe des Gänsweihers indes rund einen Meter unter der Normalhöhe, weil der Biber offensichtlich in den Damm zwischen Weiher und dem Vereinsheim so viele Gänge gezogen hat, dass das Wasser dort komplett verschwindet.

Der Mönch des Weihers, der vor zwei Jahren vollends vom Biber zugestopft worden war und draufhin vom Bauhof mit einer Stahlmatte eingefasst wurde, sei laut Schmidt wieder fest in der Hand des Bibers. Der Mönch sei mit Ästen „regelrecht eingepackt“. Außerdem unterhöhle der Biber den Weg auf der östlichen Seite des Weihers an vielen Stellen. Schmidt habe dort entstandenen gefährlichen Löcher bereits mehrfach selbst mit Schotter aufgefüllt. Mehrere Biberautobahnen würden mittlerweile auch auf der Ostseite aus dem Weiher heraus bis zu 50 Meter in die angrenzenden Mais- und Rapsfelder verlaufen, so Schmidt. Er und habe deshalb auch schon Kontakt mit dem Bibersachverständigen des Landratsamtes, Ulrich Knitz, aufgenommen.

Wie Schmidt weiter erklärte, werde der Bauhof der Gemeinde Unterschneidheim, in Absprache mit dem Pächter des Weihers, die Dammseite des Gänsweihers so präparieren, dass Baustahlmatten verlegt werden können, um die Biberaktivitäten an dieser Stelle zu unterbinden. Außerdem soll der Mönch etwas weiter in Richtung Süden versetzt werden. Die Maßnahmen sollen im Herbst umgesetzt werden, wenn der Weiher abgelassen ist.

Wie Schmidt betonte, entstünden für solche Maßnahmen schnell Kosten im vier- bis fünfstelligen Bereich –nur um dem Biber Entfaltungsfreiheit zu gewährleisten.

Moosbrunnen soll wieder auf Vordermann gebracht werden

In der Sitzung ging es dann außerdem noch um den Moosbrunnen, inzwischen stark verlandet ist und jetzt nach Möglichkeit wieder auf Vordermann gebracht werden soll. Vom nördlich gelegenen Moosbrunnen holten die Zöbinger und Walxheimer noch bis Anfang der 50er-Jahre ihr sauberes Trinkwasser, bis sie an die Wasserversorgung angeschlossen wurde. Der Moosbrunnen gilt unter den Zöbingern nach wie vor als eigentliche Jagstquelle, da er das ganze Jahr über Wasser führt und dadurch die Jagst verstärkt, die zurzeit an ihrer amtlichen Quelle in Walxheim, aufgrund der langen Trockenheit, keinen Tropfen ausschüttet.

Radweg zwischen Röhlingen und Zöbingen war ebenfalls Thema

Auch das Ellwanger Radwegekonzept war Thema im Zöbinger Rat. Die Stadt Ellwangen möchte gerne einen durchgehenden Radweg zwischen Röhlingen und Zöbingen schaffen, was in Zöbingen durchaus begrüßt wird. Allerdings hadern die die Zöbinger mit der geplanten Streckenführung, unter anderem ist dazu nämlich eine zweimalige Querung der Landesstraße 1060 vorgesehen – und das auch noch im Kurvenbereich beim Abzweig nach Hochgreut. Hier soll der Radweg knapp hinter der Gemarkungsgrenze Zöbingen/Ellwangen von der südlichen Seite der L 1060 auf die nördliche Seite wechseln und dann nach rund 330 Metern auf einem schmalen Randstreifen am Waldrand noch vor dem Abzweig Hochgreut wieder zurück auf die Südseite wechseln, um dann parallel zur L 1060, in Richtung Abzweig nach Elberschwenden, fortgeführt zu werden.

Unterschneidheims Bürgermeister Nikolaus Ebert hat diese Streckenführung in einem Schreiben vom 3. Juli an die Stadtverwaltung Ellwangen bereits kritisiert und auf die Gefahren hingewiesen. Der Bereich der geplanten Querung sei unübersichtlich, außerdem herrsche hier eine relativ hohe Verkehrsdichte und es würde schnell gefahren. Zöbinger Ortschaftsräte schlossen sich Eberts Einschätzung am Montag an. Sie plädierten dafür, den Weg auf der Südseite der L 1060 anzulegen. Damit könnten die beiden geplanten Querungen entfallen.

Schmidt tritt nicht wieder als Ortsvorsteher an

Ortsvorsteher Bernhard Schmidt verwies in der Sitzung auch noch auf die im Mai 2019 stattfindende Kommunalwahl, bei der er dann nach 20 Jahren als Ortsvorsteher nicht mehr kandidieren möchte. Schmidt forderte alle Räte auf, sich Gedanken zu machen, wer Nachfolger infrage kommt. Das Gremium will das Thema in einer kommenden, nicht öffentlichen Sitzung intensiv besprechen.