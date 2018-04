Um 31 neue Stellplätzen bei der Zöbinger Mehrzweckhalle ist es im Ortschaftsrat gegangen.

Nachdem die Windenergieanlagen der Firma Uhl zwischen Zöbingen und Pfahlheim im Vorjahr fertig wurden, werden nun die Zufahrtswege wieder zurückgebaut. Der Schotter wurde der Gemeinde Unterschneidheim kostenlos zur Selbstabholung angeboten. Sie hat einen Teil beim Dorfhaus Walxheim eingebaut und zur Ausbesserung der Feldwege genutzt.

Mit einem weiteren Teil des Schotters werden zusätzliche Parkplätze an der Zöbinger Mehrzweckhalle angelegt. 49 gibt es schon, 31 kommen jetzt dazu. Bürgermeister Nikolaus Ebert möchte zwischen den bestehenden und neuen Parkreihen ein grünes Band einbauen. Über den endgültigen Belag wird später entschieden.

Positiv wurde zur Kenntnis genommen, dass das Pflaster im Außenbereich des Kindergartens, bis auf den Eingangsbereich zwischen Halle und Kiga, fast vollständig verlegt ist. Im Augenblick wird die Böschung an der Tulpenstraße begrünt.

Roland Gloning bat darum, den rund 50 Meter langen Schotterweg zur Landjugend zu einem befestigten Fußweg auszubauen, weil der Weg in einem schlechten Zustand sei. Ebert bat ihn, diesen Wunsch vor der nächsten Haushaltsberatung einzubringen. Er teilte noch mit, dass die EnBW in der Siedlung beim Kindergarten in einigen Straßen Erdgasleitungen verlegen wird, die Gemeinde verlegt dann gleichzeitig Leerrohre für Breitband mit.

Abschließend teilte der Bürgermeister mit, dass die Firma Windkraft Uhl am 15. Juli ihre Windenergieanlagen einweihen möchte.