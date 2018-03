Die Verantwortlichen der Feuerwehr Unterschneidheim haben bei ihrer Hauptversammlung in der Zipplinger Gemeindehalle den hohen Ausbildungsstand und die vorbildliche Beteiligung an den Übungen des zurückliegenden Jahres gelobt. Oberlöschmeister Gerhard Kleinhans erhielt für 40 Jahre Dienst in der Wehr das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold.

Nach einem Gottesdienst in der Zipplinger Wallfahrtskirche Sankt Martin, zelebriert von Pfarrer Francesco Antonelli, ließ Gesamtkommandant Anton Liebhaber das zurückliegende Einsatzjahr Revue passieren. Die drei Abteilungen der Unterschneidheimer Wehr seien im vergangenen Jahr 20-mal alarmiert worden, darunter zu acht Kleinbränden, drei technischen Hilfeleistungen bei Unfällen und fünf Einsätzen bei Eichenprozessionsspinnerbefall. In vier Fällen habe es sich um Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen gehandelt. Alle Einsätze seien professionell abgearbeitet worden, unterstrich Liebhaber.

Highlight war die Einweihung des neuen Gerätewagens

Weiter informierte der Kommandant, dass die Angehörigen der drei Abeteilungen 60 Übungen absolviert hätten; die durchschnittliche Beteiligung an diesen Übungen habe bei guten 76 Prozent gelegen. Liebhaber wies mit Stolz darauf hin, dass seit dem Frühjahr 2016 die drei Kameraden Michael Bühler, Stefan König und Bernd Müller den Ausbildungsstützpunkt Bopfingen/Härtsfeld als Hilfsausbilder unterstützen und deren Wissen nun auch der Unterschneidheimer Wehr zugute käme.

Erfreulich sei außerdem, dass die Zipplinger Kameraden Matthias Frank, Patrik Henle. Armin Heinrich, Jonas Kober, Xaver Lechner, Martin Schimmele, Markus Seitz und Matthias Senz das Leistungsabzeichen in Bronze ablegen konnten.

Absoluter Höhepunkt sei für die Gesamtwehr im vergangenen Jahr aber die Weihe ihres neuen Gerätewagens Logistik GWL-2 samt Tag der offenen Tür gewesen, so Liebhaber, der abschließend darauf hinwies, dass bei der Umstellung von der analogen auf die digitale Alarmierung Kosten von rund 80 000 Euro auf die Gemeinde zukommen werden.

Nach einem Grußwort von Zipplingens Ortsvorsteher Anton Diebold ging Schriftführer Stefan Deeg dann noch einmal im Detail auf die diversen Einsätze des Vorjahres ein. Es folgten die Berichte vom Unterschneidheimer Abteilungskommandant Matthias Handschuh, vom Zipplinger Abteilungskommandant Peter Meier, vom Zöbinger Abteilungskommandant Karl-Otto Feile sowie vom Leiter der Altersabteilung Anton Müller. Unisono lobten alle Vier die ausgezeichnete Zusammenarbeit in der Gesamtwehr.

2000 Meter zusätzliche Schlauchlänge

Kassenverwalter Roland Meier legte anschließend seinen Bericht vor, der zuvor von den beiden Rechnungsprüfern Peter Lemmermeyer und Peter Meier überprüft worden war, und Bürgermeister Nikolaus Ebert bat um Entlastung der Feuerwehrführung, die einstimmig erteilt wurde.

In seinem Grußwort betonte Ebert, dass die Feuerwehr in Unterschneidheim nun sowohl in Ober- als auch Unterschneidheim im Bedarfsfall auf eine große Löschwasserzisterne zurückgreifen und mit der Ausrüstung des neuen Gerätewagens Logistik mit zusätzlichen 2000 Meter Schlauchlänge jeden Ort in der Gemeinde Unterschneidheim erreichen könne.

Kreisverbandsvorsitzender Klaus Kurz berichtete abschließend noch über die Beschaffung der neuen Drehleiter in Bopfingen und über den Sachstand zum Digitalfunk, der zurzeit im Aufbau wäre.

Beförderungen und Ernennungen

Die im Vorjahr in die Abteilungen Zipplingen und Zöbingen eingetretenen Feuerwehrmannanwärter Jannik Engelhart, Armin Heinrich, Pascal Beck, Stefan Beuther, Martin Egetemeir, Timo Hauber, Maximilian Möndel, Jürgen Nordheim, Klaus Schierle, Felix Schmidle und Christian Schneider wurden jetzt zu Feuerwehrmännern ernannt. Lucas Meier wurde per Handschlag in die Freiwillige Feuerwehr Unterschneidheim, Abteilung Zipplingen, aufgenommen.

Julian Schneider wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert. Hauptfeuerwehrmänner wurden die bisherigen Oberfeuerwehrmänner Gerhard Hammele, Johannes Hammele,, Jürgen Hieber, Martin Joas, Peter Schneider und Arno Kleinhans. Karl Dambacher von der Abteilung Zöbingen wird zum Oberlöschmeister befördert.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25-jährigen Einsatzdienst in der Feuerwehr wurde an die beiden Hauptfeuerwehrmänner Hubert Bawidamann (Abteilung Zipplingen) und Karl Heinz Schimmele (Abteilung Unterschneidheim) sowie an den Hauptlöschmeister Helmut Egetemeyer (Abteilung Unterschneidheim) verliehen.

Die ranghöchste Verleihungsurkunde, das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre Dienstleistung in der Feuerwehr, wurde an den Oberlöschmeister Gerhard Kleinhans verliehen.

Es gab auch Verabschiedungen: Julian Hönle (Zipplingen) verlässt nach acht und Daniel Pflanz (Zöbingen) nach 14 Dienstjahren die Wehr. Verabschiedet aus dem Feuerwehrdienst wurde außerdem noch Oberbrandmeister Thomas Taglieber, der seit 1975 der Wehr angehört hatte und von 2009 bis 2014 Abteilungskommandant in Zöbingen gewesen ist. Und auch Hermann Frick, seit 1971 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Unterschneidheim, nimmt seinen Hut. Frick fungierte seit 1989 als Gerätewart der Gesamtwehr. Sein Nachfolger wird nun Löschmeister Bernd Müller von der Abteilung Unterschneidheim; Müller wird dabei künftig noch unterstützt von Oberlöschmeister Roland Meier, der zum Chef der Kleiderkammer berufen wurde.

Löschmeister Markus Frick ist seit 2013 Gesamtgerätewart Atemschutz und wird seit 2015 von Oberfeuerwehrmann Thomas Thorwart-Prasky unterstützt. Beide wurden in der Versammlung nachträglich offiziell in ihr Amt eingesetzt.