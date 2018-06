Die Königsfeier zählt zu den Höhepunkten bei den Jagstquellschützen Walxheim. Schützenkönigin im Luftgewehr ist Verena Schmidt.

Vorsitzender Dietmar Pflanz und die Sportwarte Patrick Reichert und Andreas Dünnebeil freuten sich über die rege Teilnahme.

Die angehenden Schützenkönige hatten nur drei Schüsse zur Verfügung. Im Luftgewehr siegte Verena Schmidt vor Andreas Dünnebeil und Carolin Reichert. In der Luftpistole ist Hans Schmidt Schützenkönig, Ritter sind Andreas Dünnebeil und Yvonne Witttek.

Schützenkönig Jugend ist Samuel Kohnle, Ritter sind Pius Sandhöfner und Melvin Hönle.

Auf die von Ramona und Thomas Allmis gestiftete Hochzeitsscheibe zielte Sven Breuer mit dem Luftgewehr am besten. Sarah Scherer sicherte sich die von Heidi Mangold gestiftete Geburtstagsscheibe. Die Geburtstagsscheibe von Zentha König ging an Verena Schmidt.

Die Geburtstagsscheibe von Ulrich Beck ging an Klaus Bühler, die von Yvonne Wittek an Matthias Gühring und die von Karl-Heinz Häußermann an Bernd Wittek. Die Glücksscheibe Jugend sicherte sich Nico Gärtner. Tagesmeisterin Luftgewehr ist Verena Schmidt, bei den Pistolenschützen Yvonne Wittek, bei der Jugend Jonathan Kohnle im Luftgewehr, Florian Wittek bei den Pistolenschützen.

Das sind die Vereinsmeister

Vereinsmeister Luftgewehr, Damen: Verena Schmidt vor Daniela Muhs und Helen Reichert; Herren: Patrick Reichert vor Alfred Wurstner und Dietmar Pflanz; Jugend: Samuel Kohnle vor Pius Sandhöfner und Nico Gärtner. Vereinsmeister Luftpistole, Damen: Yvonne Wittek vor Carolin Reichert und Kerstin Reichert; Herren: Hans Schmidt vor Chris Thier und Andreas Dünnebeil; Jugend: Florian Wittek vor Patrick Beck.

Vereinsmeister Sportpistole: Andreas Dünnebeil vor Hans Schmidt und Bernd Wittek. Vereinsmeister Kleinkaliber 50 Meter: Hans Schmidt vor Andreas Dünnebeil und Bernd Wittek.

Luftgewehr Montagsdamen: Marianne Reißmüller vor Marianne Schneider und Zentha König.

Viel Spaß hatten die Gäste abschließend noch mit dem „Wildschütz“ Sonja Schäfer. (ij)