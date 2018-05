Sieben Monate nach dem ersten Spatenstich ist am Dorfhaus in Walxheim Richtfest gefeiert worden. Gefühlt das halbe Dorf verfolgte mit Spannung die Zeremonie.

Um das Dorfhaus hat nicht nur Ortsvorsteher Wolfgang Schäfer gekämpft, sondern mit ihm der Ortschaftsrat, die Vereine und alle Walxheimer. Bürgermeister Nikolaus Ebert dankte in seinem Grußwort allen, die beim Bau mitgewirkt haben.

Wolfgang Schäfer freute sich auf ein künftiges Dorfhaus, in dem die Freude und gemeinsames Handeln im Vordergrund stehen sollen. Es sei ein langer, steiler und steiniger Weg gewesen. Er sei stolz auf seine Walxheimer Bürger, die mitgeholfen haben, die Bodenplatte fertig zu machen. Er bat noch um Mithilfe beim Bau des Weges zwischen Dorfhaus und Alte Brühlstraße.

Architekt Falk Deucker war sicher, dass dieses Dorfhaus den Walxheimern Lebensqualität geben werde und in diesem Gebäude in der Mitte von Walxheim immer was los sein werde. Zimmermann Siegfried Waschek hoffte, dass dieses Haus in Zukunft ein lebendiger Mittelpunkt werde und jeder mit ihm so verfahren werde, als sei es sein eigenes Haus. Dafür gab’s viel Beifall, anschließend wurde im Rohbau bei einem gemeinsamen Essen gefeiert.