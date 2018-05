Serenade bei der Maria-Hilf-Kapelle

Die Serenade zu Ehren der Mutter Gottes bei der Maria-Hilf-Kapelle in Unterwilflingen hat Tradition. Die kleine Kirchengemeinde feiert diese am kommenden Sonntag, 27. Mai, um 16.30 Uhr auf dem Kapellenberg.

Das Jugendorchester der Trachtenkapelle Unterschneidheim unter Leitung von Gerhard Feil gestaltet die Serenade. Der Eintritt ist frei, Spenden werden zum Erhalt der Kapelle verwendet. Bei ungünstiger Witterung wird die Serenade in die Pfarrkirche Sankt Andreas in Unterwilflingen verlegt.

Der Bau der Maria-Hilf-Kapelle begann am 1. Juli 1699. Zur feierlichen Grundsteinlegung am 2. Juli 1699 waren der Pfarrer aus Geislingen, Ignatius Sutor, und Pfarrer Johann Franz Scholl als Zeugen anwesend.

Erster Gottesdienst fand im Jahr 1701 statt

Am Fest Mariä Heimsuchung, also am 2. Juli 1701, genau zwei Jahre später, wurde der erste Gottesdienst in der Kapelle gefeiert. Ein Chronist von damals schrieb: „Die Gmeundt (Gemeinde) von Unterwilfling processionaliert gang, und all dorthin der erste Gottesdienst gehalten worden; nämlich vom Pfarrherrn zu Wössing die erste heilige Mess, vom Pfarrherrn von Zippling die erste Predigt und vom Pfarrherrn von Geisling das erste Amt ...“.

Seit jeher wird die Kapelle, wie es seinerzeit bei der Baugenehmigung durch das fürstliche Haus Wallerstein-Oettingen gefordert wurde, von der Gemeinde selbst erhalten und gepflegt. Als im Jahre 1815 der Abriss des Kirchleins angeordnet wurde, konnten das die Unterwilflinger nicht verstehen und erklärten das Kleinod kurzerhand zu „ihrem Eigentum“.

Das Altarbild zeigt eine Kopie des großen Madonnenbildes von Lucas Cranach dem Älteren. Die milde und hilfreiche Mutter Gottes ist dort in beeindruckender Weise dargestellt. Das alte Glöcklein, das noch im Ersten Weltkrieg vor dem Einschmelzen verschont geblieben war, musste im Zweiten Weltkrieg im Jahr 1943 abgegeben werden und kehrte nicht wieder zurück.

Am 2. Juli 1949 wurde eine neue Glocke gegossen. Als Friedensglocke, gestiftet von den örtlichen Kriegsheimkehrern, mit der Inschrift „Maria breit' den Mantel aus“, ruft sie seither zum Gebet. Die neue Glocke kostete damals den stolzen Betrag von 634 Mark und war seinerzeit eine enorme Anschaffung für das kleine Dorf.

Zu Ehren dieses Kleinods ländlicher Volksfrömmigkeit und zum Lobe der Muttergottes veranstaltet die Kirchengemeinde Unterwilflingen am Sonntag, 27. Mai, um 16.30 Uhr eine Serenade auf dem Kapellenberg. Die Jugendkapelle Unterschneidheim ist für den musikalischen Rahmen zuständig. Sie wird neben mundartlichen Beiträgen und marianischen Betrachtungen bekannte Marienlieder – auch zum Mitsingen – zu Gehör bringen.