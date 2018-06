Bei der Mitgliederversammlung Forstbetriebsgemeinschaft Ries (FBG) hat am Donnerstagabend ein gewichtiges Thema auf der Tagesordnung gestanden. Im Fokus stand der „vorläufige Entscheidungsentwurfes des Kartellamtes gegen die waldbesitzartübergreifende, gemeinsame Rundholzvermarktung durch Forst BW“.

So forderte der FBG-Vorsitzende Michael Freiherr von Thannhausen in seiner Rede eine klare Stellungnahme der Politik gegen den geplanten Entwurf. Philipp Schomaker, stellvertretender Geschäftsführer der Forstkammer Baden-Württemberg gab danach einen Einblick in die aktuelle forstpolitischen Lage und die Position Forstkammer. „Es muss gelingen die Holzvermarktung in Baden-Württemberg so aufzustellen, dass dem kartellrechtlich nichts entgegensteht.“ Gleichzeitig solle jedoch auch weiterhin eine Betreuung der kommunalen als auch privaten Waldbesitzer durch die Revierleiter gewährleistet werden. Hierzu werde ein Konsens gesucht, wie er auch schon beim Nationalpark Schwarzwald mit der Einrichtung von Schiedsstellen zur Wahrung von Eigentums- und Nachbarschaftsrechten gefunden werden konnte.

Einen Konsens forderte auch Forstdirektor Reinhold Elser. Er warnte: „Wenn das so kommt, wie es geschrieben ist, dann darf die Landesforstverwaltung Baden-Württemberg nichts mehr machen. Es müssen ganz neue Strukturen geschaffen werden, positive Synergieeffekte gehen verloren.“ Auf Seiten der Forstverwaltung strebe man daher eine Trennung der vorbereitenden Dienstleistungen und der Vermarktung an, „mit der man Leben könnte“

Moniert wurde in der Sitzung außerdem, dass zu viele Interessenverbände (Tierschützer, Umweltschützer) im „Freizeitgebiet“ Wald mitsprechen wollen – dabei fehle oft der respektvolle Umgang. Angesprochen wurde ebenfalls die neue FSC-Zertifizierung, die eine engere Verknüpfung von Ökologie, Ökonomie und Soziales vorsieht und verstärkt Naturschutzleistungen sowie nachhaltige Waldentwicklung in den Vordergrund stellen möchte.

Bei den Vorstandswahlen wurden die Vereinsspitze im Amt bestätigt: Micheal Freiherr von Thannhausen belibt Vorsitzender, Eugen Baumann der stelllvertretende Vorsitzende, Bernhard Uhl ist weiterhin Kassenverwalter und Rolang Gloning und Paul Thorwart wurden als Vertrauensmänner wiedergewählt. Lediglich für Schriftführer Adolf Jentschke musste ein Ersatz gefunden werden. Er gab nach 26-jähriger Tätigkeit jetzt seinen Rücktritt bekannt. Mit Ulrike Lux gelang es jedoch, ein junges Mitglied für diesen Posten zu gewinnen.

„Der vorläufige Entscheidungsentwurfes des Kartellamtes gegen die waldbesitzartübergreifende gemeinsame Rundholzvermarktung durch Forst BW“ sieht in der zentralen Vermarktung sowie den vorbereitenden Dienstleistungen (Holzauszeichnen, Fakturierung, Sortierung, Organisation) der Forstverwaltung Baden-Württemberg für kommunale und private Waldbesitzer einen Verstoß gegen das Kartellrecht. Betroffen hiervon sind Waldbesitzer über 100 Hektar Fläche. Im Ostalbkreis wurde mit der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwäbischer Limes (FSL) bereits eine alternative Struktur geschaffen (jb)