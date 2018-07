Alle zwei Jahre organisiert der Männergesangverein Eintracht Geislingen ein Open-Air-Konzert. Dieses Mal war es vor der alten Schule, weil der Eichenprozessionsspinner die Bäume am Stockenweiher befallen hatte.

Dort begrüßte Vorsitzender Gerhard Strobel die rund 300 Gäste. Er stellte nicht nur die Partyband Confect vor, sondern auch Chorleiterin Nina Habersaat, die den Männer- und die beiden Kinderchöre leitet. Durchs Programm führte Gerhard Feil.

Habersaat hatte mit den drei Chören einige neue Stücke einstudiert, wie das Lied „Es geht mir gut“ von Marius Müller-Westernhagen, das der Männerchor sang. Der Beifall spornte die zehn vier- bis achtjährigen Chor-Kids an, die „Sing mit uns“ auswendig sangen, denn ein Teil kann noch gar nicht lesen. Die Chor-Teens sangen den großen Hit der Prinzen „Alles nur geklaut“. Gemeinsam mit dem Männerchor standen sie mit „Ich wollte nie erwachsen sein“ und dem Roy-Black-Dauerbrenner „Schön ist es auf der Welt zu sein“ auf der Bühne. Die Erwachsenen machten dann mit dem Stück „Ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller, „80 Millionen“ und dem Hit „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani weiter.

An die Hippiezeit der 60er-Jahre erinnerte das Lied „Lass die Sonne“ aus dem Musical „Hair“. Mit „Freiheit“ und „König von Deutschland“ stellten die Männer zwei weitere neue Stücke vor. Hubert-von-Goiserns „Weit weit weg“, ging direkt ins Herz, „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer regte zum Nachdenken an. Begeistert mitgeklatscht und mitgesungen wurde bei den Gassenhauern „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens und „Über sieben Brücken“ von Karat. Zum Finale gab’s den Hit „Fürstenfeld“.

Abschließend dankte Gerhard Strobel allen ehrenamtlichen Helfern und den Edelweißschützen aus Minderoffingen, die den Ausschank übernommen hatten. Matthias Wolf hatte die Chöre am Klavier, Timo Flad an der Gitarre, Manuel Hauber-Franken am Bass und Martin Flach am Schlagzeug.

Dann übernahm die Partyband Confect die Regie.