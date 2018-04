Wie Menschen sich in ein anderes Dasein träumen – davon handelt die diesjährige Sommerausstellung im Schloss Untergröningen. 16 Künstler hat die neue Kuratorin Marjatta Hölz aus Stuttgart mit ihren Werken dazu eingeladen.

In der Gegenwartskunst die Fähigkeit zu suchen, sich in andere hineinzuversetzen und einen Wechsel der Perspektive zu suchen zu suchen und zu finden, sei eines der Ziele der Ausstellung, betonte Hölz. Die Ausstellung habe drei Bereiche: das zwischen den Kulturen sein, das Aufzeigen der Zwänge unserer Gesellschaft sowie die Identifikation mit nichtmenschlichen Wesen und Dingen.

Der angestrebte Perspektivenwechsel betreffe unterschiedliche Kulturen, Mensch und Landschaft, Mensch und Tier, sowie Gegenstände. Die Künstler, die Wurzeln in komplett unterschiedlichen Ländern haben, setzen sich mit diesem angestrebten Wechsel in vielfältigster Weise auseinander. Einige stellen sich die Frage, wie man außereuropäische Kultur jenseits von Kunstraub und Souvenirkitsch aufzeigen kann.

Aus dem Streben nach Veränderung wird ein Wachstumszwang, dem man nicht mehr entkommt. Dies wird unter anderem in den Werken von Tea Mäkipää und Uwe Schäfer dargestellt. Das Eingesperrt sein in Zwängen oder Erkrankungen, sich wie im Gefängnis zu fühlen, ist Thema bei Seulima Lee, Antja Luithle oder Gabriela Oberkofler. An der Entstehung von einigen der ausgestellten Werke waren auch Tiere beteiligt wie bei den Arbeiten der Filderbahnfreundemöhringen FFM oder Tea Mäkipää. Die riesige Installation „ Escape Allee“ von Tea Mäkipää führt den Besucher durch einen ganzen Flur im Schloss, mystisch finster wirkt Anja Luithles Franziskus.

Kiss -Vorsitzender Martin König war sehr zufrieden mit der Anzahl der Besucher bei der Vernissage. Humorvoll meinte er, dass einige der Kunstobjekte schon gewichtsmäßig „untragbar“ gewesen seien. Sowohl Landrat Klaus Pavel als auch Bürgermeister Armin Kiemel sprachen in ihren Grußworten von der überregionalen Bedeutung des Kultursommers von KISS.

Einen besonderen musikalischen Akzent zu dieser Ausstellungseröffnung setzte der junge Musiker Lucas Zeuner, der im sechsten Semester an der Stuttgarter Musikhochschule klassisches Schlagzeug studiert. Seine fast schon himmlischen Klänge auf dem Marimbaphon verbinden Kunst und Musik in dieser Ausstellung bestens.

Die Ausstellung endet am 29. Juli und ist jeweils samstags von 13 bis 18 Uhr, sonntags und am 1., 10., 21. und 31. Mai von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen werden am 27. Mai und am 3. Juni, jeweils 14 Uhr, angeboten. Eine „etwas andere Führung“ unter dem Titel „Poesie für Sie“ wird Freitag, 4. Mai, angeboten. Dafür wird um Anmeldung gebeten. Telefon: 0 73 66 / 82-18, info@kiss-untergroeningen.de